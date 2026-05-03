日本ハム、2点リードで序盤を終える

1回裏に日本ハムがレイエス、清宮の打点で2点を先制。オリックスはその後も反撃できず、2回、3回と無得点に終わった。日本ハムは2-0でリードを広げ、試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)カストロ 2(二)大塚 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(一)清宮幸 6(左)野村 7(右)万波 8(捕)進藤 9(遊)水野 10(投)北山

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(一)太田 5(二)西野 6(遊)紅林 7(指)シーモア 8(捕)若月 9(右)来田 10(投)九里

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 29 18 10 1 .643 -
2 ヤクルト 30 19 11 0 .633 0
3 巨人 29 16 13 0 .552 2
4 DeNA 28 13 15 0 .464 5
5 広島 27 10 16 1 .385 7
6 中日 29 9 20 0 .310 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 29 18 11 0 .621 -
2 ソフトバンク 28 16 12 0 .571 1
3 西武 31 15 15 1 .500 3
4 日本ハム 31 14 17 0 .452 5
5 ロッテ 28 12 16 0 .429 5
5 楽天 29 12 16 1 .429 5