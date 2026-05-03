日本ハム、2点リードで序盤を終える

1回裏に日本ハムがレイエス、清宮の打点で2点を先制。オリックスはその後も反撃できず、2回、3回と無得点に終わった。日本ハムは2-0でリードを広げ、試合は中盤へ向かう。

【スタメン】

日本ハム: 1(中)カストロ 2(二)大塚 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(一)清宮幸 6(左)野村 7(右)万波 8(捕)進藤 9(遊)水野 10(投)北山

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(一)太田 5(二)西野 6(遊)紅林 7(指)シーモア 8(捕)若月 9(右)来田 10(投)九里

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