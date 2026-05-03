日本ハム、2点リードで序盤を終える
1回裏に日本ハムがレイエス、清宮の打点で2点を先制。オリックスはその後も反撃できず、2回、3回と無得点に終わった。日本ハムは2-0でリードを広げ、試合は中盤へ向かう。
【スタメン】
日本ハム: 1(中)カストロ 2(二)大塚 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(一)清宮幸 6(左)野村 7(右)万波 8(捕)進藤 9(遊)水野 10(投)北山
オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(一)太田 5(二)西野 6(遊)紅林 7(指)シーモア 8(捕)若月 9(右)来田 10(投)九里
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|29
|18
|10
|1
|.643
|-
|2
|ヤクルト
|30
|19
|11
|0
|.633
|0
|3
|巨人
|29
|16
|13
|0
|.552
|2
|4
|DeNA
|28
|13
|15
|0
|.464
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|29
|18
|11
|0
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|3
|西武
|31
|15
|15
|1
|.500
|3
|4
|日本ハム
|31
|14
|17
|0
|.452
|5
|5
|ロッテ
|28
|12
|16
|0
|.429
|5
|5
|楽天
|29
|12
|16
|1
|.429
|5