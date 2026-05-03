ソフトバンク vs 楽天の試合開始前情報
- 対戦カード：ソフトバンク vs 楽天
- 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
- 過去の対戦成績：過去5試合: 楽天2勝-ソフトバンク3勝（5/2 楽天0-5ソフトバンク (ソフトバンク)、5/1 楽天1-4ソフトバンク (ソフトバンク)、4/16 楽天0-6ソフトバンク (ソフトバンク)、4/15 楽天3-2ソフトバンク (楽天)、4/14 楽天3-2ソフトバンク (楽天)）
本日の試合中継記事はこちら
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|29
|18
|10
|1
|.643
|-
|2
|ヤクルト
|30
|19
|11
|0
|.633
|0
|3
|巨人
|29
|16
|13
|0
|.552
|2
|4
|DeNA
|28
|13
|15
|0
|.464
|5
|5
|広島
|27
|10
|16
|1
|.385
|7
|6
|中日
|29
|9
|20
|0
|.310
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|29
|18
|11
|0
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|3
|西武
|31
|15
|15
|1
|.500
|3
|4
|日本ハム
|31
|14
|17
|0
|.452
|5
|5
|ロッテ
|28
|12
|16
|0
|.429
|5
|5
|楽天
|29
|12
|16
|1
|.429
|5