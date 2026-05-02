個人向け国債と定期預金は、いずれも元本が保証される安全性の高い金融商品として、多くの人に利用されています。ただし、似ているようで仕組みやメリットは異なります。違いを理解することで、自分に合った選択がしやすくなります。

◆定期預金の特徴

まず定期預金は、銀行に一定期間お金を預けることで、あらかじめ決められた金利で利息を受け取る商品です。満期まで保有すれば元本と利息が確実に戻ってくる点は、初心者にとって安心材料といえます。

預金には「預金保険制度」があり、万が一金融機関が破綻した場合でも、1金融機関ごとに元本1000万円までとその利息が保護されます。また、途中解約も可能で、手続きも比較的簡単です。

◆個人向け国債の特徴

一方、個人向け国債は国が発行する債券で、こちらも元本と利息は国によって保証されています。1万円から購入でき、個人投資家向けに設計されているため、比較的取り組みやすい商品です。特徴としては、最低金利が設定されている点や、変動型の場合は市場金利に応じて利率が見直される点が挙げられます。

特に金利が上昇する局面では、定期預金よりも有利になる可能性があります。

◆金利と流動性の違いがポイント

両者の違いとして重要なのが「金利の動き」と「流動性」です。定期預金は預けた時点の金利が基本的に固定されるため、金利上昇局面では新しい商品に乗り換えない限り恩恵を受けにくい特徴があります。一方、個人向け国債の変動型は半年ごとに金利が見直されるため、金利上昇の影響を受けやすい設計です。

ただし、個人向け国債には注意点もあります。発行から1年は原則として中途換金できず、それ以降の中途換金では「直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685」が差し引かれます。そのため、短期間で使う予定の資金には向いていません。

一方、定期預金は中途解約時に金利が下がるものの、基本的にはいつでも解約できるため、資金の柔軟性という点では優れています。

結論としては、「流動性と手軽さを重視するなら定期預金」「少しでも金利の恩恵を受けたいなら個人向け国債」といった使い分けが考えられます。

特に今後、金利上昇が意識される局面では、変動型の個人向け国債を一部取り入れることで、より効率的な資産運用につながる可能性があります。目的や期間に応じて、両者を組み合わせて活用することが重要です。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）