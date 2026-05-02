オリックスvs日ハム、6回終え同点7-7

オリックスは2回に2点、5回に2点、6回に3点を奪い追い上げ。日本ハムは1回裏に4点、2回、3回、4回にそれぞれ1点ずつ追加したが、6回表のオリックスの猛攻で追いつかれた。宗、森のホームランなどでオリックスが追随、清宮のホームランも飛び出した。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(中)Ｒ・カストロ 3(左)野村 佑希 4(三)郡司 裕也 5(指)Ｆ・レイエス 6(一)清宮 幸太郎 7(右)万波 中正 8(二)奈良間 大己 9(捕)田宮 裕涼 10(投)古林 睿煬

オリックス: 1(中)渡部 遼人 2(三)宗 佑磨 3(指)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(左)中川 圭太 6(捕)森 友哉 7(一)Ｂ・シーモア 8(右)来田 涼斗 9(遊)紅林 弘太郎 10(投)Ａ・エスピノーザ

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