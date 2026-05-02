オリックスvs日ハム、6回終え同点7-7
オリックスは2回に2点、5回に2点、6回に3点を奪い追い上げ。日本ハムは1回裏に4点、2回、3回、4回にそれぞれ1点ずつ追加したが、6回表のオリックスの猛攻で追いつかれた。宗、森のホームランなどでオリックスが追随、清宮のホームランも飛び出した。
【スタメン】
日本ハム: 1(遊)水野 達稀 2(中)Ｒ・カストロ 3(左)野村 佑希 4(三)郡司 裕也 5(指)Ｆ・レイエス 6(一)清宮 幸太郎 7(右)万波 中正 8(二)奈良間 大己 9(捕)田宮 裕涼 10(投)古林 睿煬
オリックス: 1(中)渡部 遼人 2(三)宗 佑磨 3(指)西川 龍馬 4(二)太田 椋 5(左)中川 圭太 6(捕)森 友哉 7(一)Ｂ・シーモア 8(右)来田 涼斗 9(遊)紅林 弘太郎 10(投)Ａ・エスピノーザ
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|28
|17
|10
|1
|.630
|-
|2
|ヤクルト
|29
|18
|11
|0
|.621
|0
|3
|巨人
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|27
|13
|14
|0
|.481
|4
|5
|広島
|26
|10
|15
|1
|.400
|6
|6
|中日
|28
|8
|20
|0
|.286
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|28
|17
|11
|0
|.607
|-
|2
|ソフトバンク
|27
|15
|12
|0
|.556
|1
|3
|西武
|30
|14
|15
|1
|.483
|3
|4
|日本ハム
|30
|14
|16
|0
|.467
|4
|5
|ロッテ
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|5
|楽天
|28
|12
|15
|1
|.444
|4