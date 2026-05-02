オリックスvs日ハム、6回終え同点7-7

オリックスは2回に2点、5回に2点、6回に3点を奪い追い上げ。日本ハムは1回裏に4点、2回、3回、4回にそれぞれ1点ずつ追加したが、6回表のオリックスの猛攻で追いつかれた。宗、森のホームランなどでオリックスが追随、清宮のホームランも飛び出した。

【スタメン】

日本ハム: 1(遊)水野　達稀 2(中)Ｒ・カストロ 3(左)野村　佑希 4(三)郡司　裕也 5(指)Ｆ・レイエス 6(一)清宮　幸太郎 7(右)万波　中正 8(二)奈良間　大己 9(捕)田宮　裕涼 10(投)古林　睿煬

オリックス: 1(中)渡部　遼人 2(三)宗　佑磨 3(指)西川　龍馬 4(二)太田　椋 5(左)中川　圭太 6(捕)森　友哉 7(一)Ｂ・シーモア 8(右)来田　涼斗 9(遊)紅林　弘太郎 10(投)Ａ・エスピノーザ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 28 17 10 1 .630 -
2 ヤクルト 29 18 11 0 .621 0
3 巨人 28 16 12 0 .571 1
4 DeNA 27 13 14 0 .481 4
5 広島 26 10 15 1 .400 6
6 中日 28 8 20 0 .286 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 28 17 11 0 .607 -
2 ソフトバンク 27 15 12 0 .556 1
3 西武 30 14 15 1 .483 3
4 日本ハム 30 14 16 0 .467 4
5 ロッテ 27 12 15 0 .444 4
5 楽天 28 12 15 1 .444 4