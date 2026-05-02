フェイエノールトが日本代表FW上田綺世の好記録を伝えている。

上田は先月25日に行われたエールディヴィジ第31節のフローニンゲン戦に先発出場すると、1－0で迎えた22分にPKを決めて2試合連続ゴールを記録。さらに、67分には見事なファーストタッチで前を向いてから、右足でコントロールシュートをゴール右下隅へと流し込んで2点目を挙げ、3－1で4試合ぶりの白星を飾ったチームに大きく貢献していた。

この試合での2得点によって、今季のエールディヴィジ得点ランキングを独走している上田は29試合出場で25得点に到達した。

これを受け、フェイエノールトはクラブ公式X（旧：ツイッター）で上田の快挙を伝え、同クラブ所属の選手としてエールディヴィジで25ゴール以上を記録したのは、2012－13シーズンの元イタリア代表FWグラツィアーノ・ペッレ氏（27ゴール）以来、13年ぶりのことになったという。

なお、過去25年においてフェイエノールトでリーグ戦25ゴール以上を記録したのは、2002－03シーズンの元オランダ代表FWピエール・ファン・ホーイドンク氏（28ゴール）、2004－05シーズンの元同代表FWディルク・カイト氏（29ゴール）、ペッレ氏だけとなっており、上田は4人目の選手であることも明らかになっている。

【ハイライト動画】上田綺世がフローニンゲン戦で2得点！