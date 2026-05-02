セリエB第37節が1日に行われ、首位ヴェネツィアの自動昇格が決まった。
ヴェネツィアはスペツィアに2点差を追いつかれて引き分けたものの、3位モンツァが敗戦。ヴェネツィアとモンツァの勝ち点差は「4」に開き、ヴェネツィアは自動昇格圏の2位以上が決まった。ヴェネツィアは1年でのセリエA復帰となる。
自動昇格の残り1枠をフロジノーネとモンツァが争う。今節勝利したフロジノーネはモンツァとの勝ち点差「3」で2位に立っており、最終節で引き分け以上なら3シーズンぶりのセリエA復帰が決定。もし最後に両チームの勝ち点が並んだ場合、直接対決で1勝1分のモンツァが2位となる。
自動昇格の1枠を争うプレーオフには、3位から8位までが出場する。4位パレルモは準決勝からの出場が決定。5位カタンザーロ、6位モデナ、7位ユーヴェ・スタビアは1回戦からの出場権を確保している。8位はアヴェッリーノ、チェゼーナ、マントヴァ、カッラレーゼ、サンプドリアの5チームに可能性がある。◆セリエB順位表
※（）内は勝ち点
1位 ヴェネツィア（79）
2位 フロジノーネ（78）
─────セリエA自動昇格─────
3位 モンツァ（75）
4位 パレルモ（72）
─────昇格プレーオフ準決勝─────
5位 カタンザーロ（59）
6位 モデナ（55）
7位 ユーヴェ・スタビア（50）
8位 アヴェッリーノ（46）
─────昇格プレーオフ1回戦─────
9位 チェゼーナ（46）
10位 マントヴァ（46）
11位 カッラレーゼ（44）
12位 サンプドリア（44）