セリエB第37節が1日に行われ、首位ヴェネツィアの自動昇格が決まった。

ヴェネツィアはスペツィアに2点差を追いつかれて引き分けたものの、3位モンツァが敗戦。ヴェネツィアとモンツァの勝ち点差は「4」に開き、ヴェネツィアは自動昇格圏の2位以上が決まった。ヴェネツィアは1年でのセリエA復帰となる。

自動昇格の残り1枠をフロジノーネとモンツァが争う。今節勝利したフロジノーネはモンツァとの勝ち点差「3」で2位に立っており、最終節で引き分け以上なら3シーズンぶりのセリエA復帰が決定。もし最後に両チームの勝ち点が並んだ場合、直接対決で1勝1分のモンツァが2位となる。

自動昇格の1枠を争うプレーオフには、3位から8位までが出場する。4位パレルモは準決勝からの出場が決定。5位カタンザーロ、6位モデナ、7位ユーヴェ・スタビアは1回戦からの出場権を確保している。8位はアヴェッリーノ、チェゼーナ、マントヴァ、カッラレーゼ、サンプドリアの5チームに可能性がある。

◆セリエB順位表

※（）内は勝ち点

1位 ヴェネツィア（79）

2位 フロジノーネ（78）

─────セリエA自動昇格─────

3位 モンツァ（75）

4位 パレルモ（72）

─────昇格プレーオフ準決勝─────

5位 カタンザーロ（59）

6位 モデナ（55）

7位 ユーヴェ・スタビア（50）

8位 アヴェッリーノ（46）

─────昇格プレーオフ1回戦─────

9位 チェゼーナ（46）

10位 マントヴァ（46）

11位 カッラレーゼ（44）

12位 サンプドリア（44）