初めての子連れ帰省、ギャン泣きが心配…車での子連れ長距離移動、みんなはどうしてる？悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「1歳児との長距離車移動」についての相談を紹介しました。もうすぐ1歳になる娘がいます。このゴールデンウィークに初めて遠出で、福岡の義理の実家へ行く予定です。娘がギャン泣きする心配もあり、飛行機での帰省ではなく車で帰省する予定なのですが、ここまでの長距離を車で子連れで移動したことがなく、何を準備したら良いのか今からそわそわしています。長距離を車で移動したことのある方、ぜひアドバイスをいただきたいです。（東京都 39歳 女性 会社員）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「ゴールデンウィークですから、同じように『初めてのお子さんとの遠出』を控えている方は多いんじゃないでしょうか」と共感。「飛行機や新幹線など、手段は違えど、お子さんの年齢や月齢が少し変わるだけで状況も全く違いますよね」と、相談者の不安に寄り添いました。住吉はリスナーに向けて、「車での移動はもちろん、飛行機や新幹線で移動する方にとっても、経験者の『これがあるといいよ』『これをしておくといいよ』という知恵はきっと役に立つはずです」と呼びかけ、多くのアドバイスを募りました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、2歳4ヶ月の息子を持つママから、1歳8ヶ月で東京から佐渡島まで移動した際の経験に基づく3つのポイントです。アドバイスと言えるかわかりませんが、3つのポイントをお伝えします。①日頃から車に乗り慣れておく：短時間・短距離でもいいので、お子さんが車に慣れておくと、いきなり長距離に出るよりスムーズです。②こまめに休憩をとる：大人が考えているより子供はすぐに疲れます。GW時期は暑く感じることもあるので、1時間に1回程度のペースでサービスエリアなどで休憩させてあげてください。③好きなおもちゃをたくさん用意：いざという時の気分転換になります。また、大人もできれば交代で運転して、安全運転で楽しんできてくださいね！（神奈川県 45歳 女性 会社員）ーー続いて、0歳と2歳の男の子を育てるママからは、睡眠をコントロールするための「環境作り」について具体的なハックが届きました。移動のタイミングが重要です。理想はお昼寝の時間に合わせることですが、難しい場合は事前にたくさん遊ばせて、疲れさせておくと眠りやすくなります。さらに大事なのが睡眠環境です。・遮光：チャイルドシートに遮光シート（バスタオルや上着で代用可）をかけます。・遮音：ホワイトノイズを流します。iPhoneのデフォルト機能や動画サイトの音源で十分です。寝付く前から流しておくのが継続して寝てもらうコツです。・気温：大人が肌寒いくらいにエアコンを調整したり、チャイルドシートに敷くファンシートを用意したりして、背中の蒸れを防いでください。とはいえ、これだけやっても寝ない時は寝ません（笑）。「寝てくれたらラッキー」くらいの心持ちで、お歌のプレイリストなども用意して出発してみてください！（東京都 37歳 女性 会社員）――長距離移動は、万全の準備と同時に「なんとかなる」という心の余裕も大切。事前のシミュレーションをして、家族みんなが笑顔で福岡まで辿り着けるよう多くのアドバイスが届きました。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM