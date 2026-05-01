バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、スペイン代表FWラミン・ヤマルのFIFAワールドカップ2026出場に期待を寄せた。1日、スペインメディア『マルカ』が同指揮官のコメントを伝えている。

ヤマルは先月22日に行われたラ・リーガ第33節セルタ戦で負傷。40分に自ら獲得したPKを決めたが、その直後に左足を抑えてピッチに倒れ込み、そのまま途中交代を余儀なくされていた。

バルセロナは試合翌日の23日にヤマルのメディカルレポートを公表。「今後は保存治療を行いつつ、今シーズンの残りの試合を欠場をする」と伝えたことに加え、懸念されていたワールドカップについては「出場できる見込み」との見解を示していた。

フリック監督1日に行われた会見内でヤマルの状況を説明。スペイン代表のメディカルスタッフや、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督と連絡を取り合っていることを明かすと、「回復は順調だ。ワールドカップには出場できるだろう。それが彼の望みだからね」と語り、6月11日に開幕する本大会に間に合うことを伝えている。

ヤマルを欠くことになったバルセロナだが、33試合が消化したリーグ戦で勝ち点「85」を獲得し、首位を快走中。2位レアル・マドリードに対して勝ち点差「11」を離しており、今節の結果次第ではラ・リーガ連覇が決定する可能性がある。



バルセロナは今節、2日に敵地でオサスナと対戦。次節は10日にレアル・マドリードとの“エル・クラシコ”を控えている。