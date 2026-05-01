Jリーグは5月1日、2026－27シーズンのAFCクラブ競技会の出場枠について発表した。

Jリーグクラブがアジアの頂点をかけ、各国の強豪と鎬を削るAFCクラブ競技会。今シーズンは惜しくも優勝を逃したものの、FC町田ゼルビアがAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝に進出したほか、ガンバ大阪がAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝に駒を進め、日本時間17日にアル・ナスルと対戦する。

来シーズンのACLEは出場クラブ数が現行の「24」から「32」へ拡大。それに伴い、Jリーグからはリーグステージに直接出場する“ダイレクト”の3枠に加え、リーグステージ進出をかけた予選であるプレリミナリーステージへ出場する“インダイレクト”の2枠が追加された。プレリミナリーステージは1試合制のノックアウト方式で行われ、勝利した場合はACLEリーグステージへ進み、敗退した場合はACL2グループステージに回る。

ACL2については、今シーズンと同じく“ダイレクト”の1枠が振り分けられた。これにより、Jリーグからは合計6クラブがアジアの舞台に立つこととなる。

各出場枠に入るクラブが重複した場合、原則としてはACLEダイレクト、ACLEインダイレクト、ACL2ダイレクトの順で優先されることに。現状では2025明治安田J1リーグで優勝した鹿島アントラーズと準優勝の柏レイソル、そして明治安田J1百年構想リーグの優勝クラブがACLEダイレクト、J1リーグで3位の京都サンガF.C.と百年構想リーグの準優勝クラブがACLEインダイレクト、天皇杯を制した町田がACL2ダイレクトの枠に入る。

枠が重複した場合、J1で4位だったサンフレッチェ広島と5位だったヴィッセル神戸がACLEインダイレクト、ACL2ダイレクトの枠に入る可能性がある。また、G大阪は今シーズンのACL2で優勝した場合、ACLEインダイレクトの枠に入ることとなった。

2026－27シーズンにおけるJクラブの枠適用ルールについては以下の通り。

▼基本ルール

◼︎ACLEダイレクト（3枠）

順位1：2025明治安田J1リーグ優勝クラブ（鹿島アントラーズ）

順位2：明治安田J1百年構想リーグ優勝クラブ

順位3：2025明治安田J1リーグ準優勝クラブ（柏レイソル）

次点：2025明治安田J1リーグ3位クラブ（京都サンガF.C.）

◼︎ACLEインダイレクト（2枠）

順位1：2025明治安田J1リーグ3位クラブ（京都サンガF.C.）

順位2：明治安田J1百年構想リーグ準優勝クラブ

次点：2025明治安田J1リーグ4位クラブ（サンフレッチェ広島）、明治安田J1百年構想リーグ3位クラブ、2025明治安田J1リーグ5位クラブ（ヴィッセル神戸）

◼︎ACL2ダイレクト（1枠）

順位1：第105回天皇杯優勝クラブ（FC町田ゼルビア）

次点：2025JリーグYBCルヴァンカップ優勝クラブ（サンフレッチェ広島）、2025明治安田J1リーグ4位クラブ（サンフレッチェ広島）、2025明治安田J1リーグ5位クラブ（ヴィッセル神戸）

▼ガンバ大阪がACL2で優勝した場合

◼︎ACLEダイレクト（3枠）

順位1：2025明治安田J1リーグ優勝クラブ（鹿島アントラーズ）

順位2：明治安田J1百年構想リーグ優勝クラブ

順位3：2025明治安田J1リーグ準優勝クラブ（柏レイソル）

次点：2025明治安田J1リーグ3位クラブ（京都サンガF.C.）

◼︎ACLEインダイレクト（2枠）

順位1：2025明治安田J1リーグ3位クラブ（京都サンガF.C.）

順位2：2025－26 ACL2優勝クラブ（ガンバ大阪）

次点：明治安田J1百年構想リーグ準優勝クラブ、2025明治安田J1リーグ4位クラブ（サンフレッチェ広島）

◼︎ACL2ダイレクト（1枠）

順位1：第105回天皇杯優勝クラブ（FC町田ゼルビア）

次点：2025JリーグYBCルヴァンカップ優勝クラブ（サンフレッチェ広島）