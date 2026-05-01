老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、64歳でパート収入が200万円ある場合、扶養から外れるのかどうかについて解説します。

◆Q：64歳でパート収入200万円の場合、夫の税金の扶養から外れますか？

今回はAll About編集部が設定したケーススタディーに対して回答いただきます。

「64歳でパート収入が200万円あります。夫の税金の扶養から外れますか？」

◆A：年収201万6000円以上になると、扶養から完全に外れることになります

このケースでは、本人のパート収入が200万円あるため、本人にはすでに所得税や住民税がかかる水準と考えられます。

一方で、夫の税金については、配偶者の収入が一定額以内であれば、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられる場合があります。夫の合計所得金額が1000万円以下であれば、配偶者の年収に応じて控除額が段階的に決まります。

配偶者特別控除は、配偶者の収入が増えるにつれて控除額が少しずつ減っていきますが、年収200万円であれば、まだ控除額はゼロにはなりません。夫本人の所得が900万円以下であれば、配偶者特別控除は3万円となります。

配偶者の給与収入が201万6000円以上になると、配偶者特別控除は受けられなくなります。つまり、年収200万円であれば、夫の税金上の扶養から完全には外れていない状態といえます。

ただし、実際に適用される控除額は、夫本人の所得金額によっても変わります。そのため、正確には夫の年収や所得もあわせて確認することが大切です。

文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）

「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。

文＝酒井 富士子（経済ジャーナリスト）