鎌倉駅から徒歩2分。小町通りを歩いていると、ひときわ賑わいを見せるお店があります。ご存じの方も多いはず。焼きたてカレーパン専門店「Giraffa（ジラッファ）」です。
以前は店内カウンター横にイートインスペースがありましたが、先日訪れた際には、その場所で工事が行われていました。
そして2026年4月26日、ひっそりと、そのスペースにオープンしたのが、生ドーナツ専門店「Roi Donuts（ロイドーナツ）」。
Giraffaの姉妹店とあって、「どんなドーナツが登場するの？」と期待が高まります。今回は、さっそく実食してきましたので、その魅力をレポートします。
独自のノウハウから生まれた“生ドーナツ”
カレーパンは「食事」に近く、楽しめるシーンがやや限られる一面もあります。一方で、ドーナツとカレーパンは、生地をこねて発酵させ、揚げるという工程はほぼ同じ。
「もっと日常の中で気軽に楽しんでほしい、シェアしたり、持ち帰りできるものはないか」そんな想いから誕生したのが、この生ドーナツなのだそうです。
店名の「Roi」は、フランス語で「王様」という意味。“手に取ってくれた人にとって、いちばんの存在でありたい”という願いが込められています。
店内はやわらかなピンクを基調とした、あたたかみのある空間。思わず足を止めたくなるような、やさしい雰囲気が印象的でした。
メニューはあえての3種類
メニューはとてもシンプルで、3種類のみ。種類を増やすよりも、「いつ食べても変わらない完成度」を大切にしているといいます。
まずは、カレーパン作りで培った発酵と揚げの技術を活かしたシンプルな「生ドーナツ・プレーン」。
揚げたては“揚げてから10分以内”のみ提供されるため、タイミングが合わないと出会えない貴重な一品。取材時は残念ながらすでに完売していました。
続いて、同じ生地に自家製カスタードを詰めた「生ドーナツ・カスタード」。時間が経っても美味しく食べられるよう工夫されています。
そして期間限定フレーバー。この日は「生フレンチクルーラー・チョコアーモンドカスタード」が登場していました。
しっとり食感の秘密は“安納芋”
このお店の生ドーナツの特徴は、なんといってもその食感。しっとりふわふわを実現するため、何度も試作を重ねたそうです。
一般的な生ドーナツには、かぼちゃペーストが使われることが多いのですが、Roi Donutsでは独自の食感を追求。
かぼちゃ、じゃがいも、さまざまなさつまいもを試した結果、たどり着いたのが「安納芋」だといいます。焼き芋にしたときの濃厚な甘みと、生地に練り込んだ際のしっとり感が決め手だったそう。
現在は、この安納芋の焼き芋ペーストを限界まで配合した生地がベースになっているとか。期待が高まります！
実食レポート
まずいただいたのは生ドーナツの「プレーン」。
ひとくちかじると、外はさくっと、中はしっとり。油っこさがまったくなく、驚くほど軽やかです。
ふわふわ感はそのままキープされ、つぶれることもありません。ほどよくまぶされた砂糖も上品で、手や口のまわりに付きにくく、とても食べやすい印象。気づけばあっという間に完食してしまいました。
続いて、期間限定のチョコアーモンドカスタードの「生フレンチクルーラー」。こちらはしっかり甘さを楽しめる一品。
もっちりとしたクルーラー生地の中には、たっぷりのカスタードクリーム。さらにチョコレートがコーティングされ、アーモンドのカリッとした食感がアクセントになっています。
甘さはしっかりありつつも、重たさはなく絶妙なバランス。筆者も2個続けていただきましたが、ぺろりと食べられてしまう軽さでした。
まとめ
カレーパンで培った技術から生まれた、新しい“生ドーナツ”。
ここでしか味わえない、ふわっと軽く、それでいてしっとりとした食感が魅力です。カレーパンを食べたあとでも楽しめてしまうほどの軽やかさ。
揚げたてに出会えたらラッキー。筆者もタイミングが合えば、一度揚げたて生ドーナツを実食したいです！
小町通りでの食べ歩きのひとつに、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
※取材時のオープン記念特別価格キャンペーンは、2026年5月1日で終了です。
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|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-2-21
|駅徒歩
|JR・江ノ電鎌倉駅より徒歩2分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|10:00～18:00
|定休日
|不定休
|予約
|予約不可
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|500
|支払い方法
|現金
|支払い方法詳細
|現金、PayPayのみ
|手数料
|無し
|個室
|無し
|貸切
|貸切可能
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間
|コース内容
|無し
|利用シーン
|デート
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://roidonuts.com/
|開業年月日
|2026-04-24