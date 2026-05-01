Roi Donuts

鎌倉駅から徒歩2分。小町通りを歩いていると、ひときわ賑わいを見せるお店があります。ご存じの方も多いはず。焼きたてカレーパン専門店「Giraffa（ジラッファ）」です。

以前は店内カウンター横にイートインスペースがありましたが、先日訪れた際には、その場所で工事が行われていました。

そして2026年4月26日、ひっそりと、そのスペースにオープンしたのが、生ドーナツ専門店「Roi Donuts（ロイドーナツ）」。

Giraffaの姉妹店とあって、「どんなドーナツが登場するの？」と期待が高まります。今回は、さっそく実食してきましたので、その魅力をレポートします。

独自のノウハウから生まれた“生ドーナツ”

カレーパンは「食事」に近く、楽しめるシーンがやや限られる一面もあります。一方で、ドーナツとカレーパンは、生地をこねて発酵させ、揚げるという工程はほぼ同じ。

「もっと日常の中で気軽に楽しんでほしい、シェアしたり、持ち帰りできるものはないか」そんな想いから誕生したのが、この生ドーナツなのだそうです。

店名の「Roi」は、フランス語で「王様」という意味。“手に取ってくれた人にとって、いちばんの存在でありたい”という願いが込められています。

店内はやわらかなピンクを基調とした、あたたかみのある空間。思わず足を止めたくなるような、やさしい雰囲気が印象的でした。

メニューはあえての3種類

メニューはとてもシンプルで、3種類のみ。種類を増やすよりも、「いつ食べても変わらない完成度」を大切にしているといいます。

まずは、カレーパン作りで培った発酵と揚げの技術を活かしたシンプルな「生ドーナツ・プレーン」。

揚げたては“揚げてから10分以内”のみ提供されるため、タイミングが合わないと出会えない貴重な一品。取材時は残念ながらすでに完売していました。

続いて、同じ生地に自家製カスタードを詰めた「生ドーナツ・カスタード」。時間が経っても美味しく食べられるよう工夫されています。

そして期間限定フレーバー。この日は「生フレンチクルーラー・チョコアーモンドカスタード」が登場していました。

しっとり食感の秘密は“安納芋”

このお店の生ドーナツの特徴は、なんといってもその食感。しっとりふわふわを実現するため、何度も試作を重ねたそうです。

一般的な生ドーナツには、かぼちゃペーストが使われることが多いのですが、Roi Donutsでは独自の食感を追求。

かぼちゃ、じゃがいも、さまざまなさつまいもを試した結果、たどり着いたのが「安納芋」だといいます。焼き芋にしたときの濃厚な甘みと、生地に練り込んだ際のしっとり感が決め手だったそう。

現在は、この安納芋の焼き芋ペーストを限界まで配合した生地がベースになっているとか。期待が高まります！

実食レポート

まずいただいたのは生ドーナツの「プレーン」。

ひとくちかじると、外はさくっと、中はしっとり。油っこさがまったくなく、驚くほど軽やかです。

ふわふわ感はそのままキープされ、つぶれることもありません。ほどよくまぶされた砂糖も上品で、手や口のまわりに付きにくく、とても食べやすい印象。気づけばあっという間に完食してしまいました。

続いて、期間限定のチョコアーモンドカスタードの「生フレンチクルーラー」。こちらはしっかり甘さを楽しめる一品。

もっちりとしたクルーラー生地の中には、たっぷりのカスタードクリーム。さらにチョコレートがコーティングされ、アーモンドのカリッとした食感がアクセントになっています。

甘さはしっかりありつつも、重たさはなく絶妙なバランス。筆者も2個続けていただきましたが、ぺろりと食べられてしまう軽さでした。

まとめ

カレーパンで培った技術から生まれた、新しい“生ドーナツ”。

ここでしか味わえない、ふわっと軽く、それでいてしっとりとした食感が魅力です。カレーパンを食べたあとでも楽しめてしまうほどの軽やかさ。

揚げたてに出会えたらラッキー。筆者もタイミングが合えば、一度揚げたて生ドーナツを実食したいです！

小町通りでの食べ歩きのひとつに、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

※取材時のオープン記念特別価格キャンペーンは、2026年5月1日で終了です。

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最寄り駅 JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
住所 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-2-21
駅徒歩 JR・江ノ電鎌倉駅より徒歩2分
営業日 月曜日
営業時間 10:00～18:00
定休日 不定休
予約 予約不可
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 500
予算（上限） 500
支払い方法 現金
支払い方法詳細 現金、PayPayのみ
手数料 無し
個室 無し
貸切 貸切可能
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間
コース内容 無し
利用シーン デート
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
公式サイト https://roidonuts.com/
開業年月日 2026-04-24