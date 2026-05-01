鎌倉駅から徒歩2分。小町通りを歩いていると、ひときわ賑わいを見せるお店があります。ご存じの方も多いはず。焼きたてカレーパン専門店「Giraffa（ジラッファ）」です。

以前は店内カウンター横にイートインスペースがありましたが、先日訪れた際には、その場所で工事が行われていました。

そして2026年4月26日、ひっそりと、そのスペースにオープンしたのが、生ドーナツ専門店「Roi Donuts（ロイドーナツ）」。

Giraffaの姉妹店とあって、「どんなドーナツが登場するの？」と期待が高まります。今回は、さっそく実食してきましたので、その魅力をレポートします。

独自のノウハウから生まれた“生ドーナツ”

カレーパンは「食事」に近く、楽しめるシーンがやや限られる一面もあります。一方で、ドーナツとカレーパンは、生地をこねて発酵させ、揚げるという工程はほぼ同じ。

「もっと日常の中で気軽に楽しんでほしい、シェアしたり、持ち帰りできるものはないか」そんな想いから誕生したのが、この生ドーナツなのだそうです。

店名の「Roi」は、フランス語で「王様」という意味。“手に取ってくれた人にとって、いちばんの存在でありたい”という願いが込められています。

店内はやわらかなピンクを基調とした、あたたかみのある空間。思わず足を止めたくなるような、やさしい雰囲気が印象的でした。

メニューはあえての3種類

メニューはとてもシンプルで、3種類のみ。種類を増やすよりも、「いつ食べても変わらない完成度」を大切にしているといいます。

まずは、カレーパン作りで培った発酵と揚げの技術を活かしたシンプルな「生ドーナツ・プレーン」。

揚げたては“揚げてから10分以内”のみ提供されるため、タイミングが合わないと出会えない貴重な一品。取材時は残念ながらすでに完売していました。

続いて、同じ生地に自家製カスタードを詰めた「生ドーナツ・カスタード」。時間が経っても美味しく食べられるよう工夫されています。

そして期間限定フレーバー。この日は「生フレンチクルーラー・チョコアーモンドカスタード」が登場していました。

しっとり食感の秘密は“安納芋”

このお店の生ドーナツの特徴は、なんといってもその食感。しっとりふわふわを実現するため、何度も試作を重ねたそうです。

一般的な生ドーナツには、かぼちゃペーストが使われることが多いのですが、Roi Donutsでは独自の食感を追求。

かぼちゃ、じゃがいも、さまざまなさつまいもを試した結果、たどり着いたのが「安納芋」だといいます。焼き芋にしたときの濃厚な甘みと、生地に練り込んだ際のしっとり感が決め手だったそう。

現在は、この安納芋の焼き芋ペーストを限界まで配合した生地がベースになっているとか。期待が高まります！

実食レポート

まずいただいたのは生ドーナツの「プレーン」。

ひとくちかじると、外はさくっと、中はしっとり。油っこさがまったくなく、驚くほど軽やかです。

ふわふわ感はそのままキープされ、つぶれることもありません。ほどよくまぶされた砂糖も上品で、手や口のまわりに付きにくく、とても食べやすい印象。気づけばあっという間に完食してしまいました。

続いて、期間限定のチョコアーモンドカスタードの「生フレンチクルーラー」。こちらはしっかり甘さを楽しめる一品。

もっちりとしたクルーラー生地の中には、たっぷりのカスタードクリーム。さらにチョコレートがコーティングされ、アーモンドのカリッとした食感がアクセントになっています。

甘さはしっかりありつつも、重たさはなく絶妙なバランス。筆者も2個続けていただきましたが、ぺろりと食べられてしまう軽さでした。

まとめ

カレーパンで培った技術から生まれた、新しい“生ドーナツ”。

ここでしか味わえない、ふわっと軽く、それでいてしっとりとした食感が魅力です。カレーパンを食べたあとでも楽しめてしまうほどの軽やかさ。

揚げたてに出会えたらラッキー。筆者もタイミングが合えば、一度揚げたて生ドーナツを実食したいです！

小町通りでの食べ歩きのひとつに、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

※取材時のオープン記念特別価格キャンペーンは、2026年5月1日で終了です。

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