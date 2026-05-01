アディダス オリジナルスのブロークコアスタイルに欠かせないアイテムを揃え、コンビニに着想を得たアイテムやユニークな装飾を楽しめるポップアップイベント『SAMBA MART（サンバ マート）』が東京・原宿でスタートした。

『SAMBA MART』では、アディダス オリジナルスの『SAMBA』や各国の新アウェイユニフォームを、“サッカー好きの店主が経営する架空のコンビニ”という設定でユニークに展示。レジ前には日本代表をはじめスペイン代表やドイツ代表のユニフォーム、FIFAワールドカップ2026の公式球『トリオンダ』など関連グッズがズラリと並ぶ。また証明写真のプリント機に模したオリジナルフォトフレームで撮影を体験することもできる。

アディダスアイテムを一つでも着用しての来店、adiClubポイントを利用すると『SAMBA MART』限定のオリジナルアイテムを一つ（プリングルス、ハイチュウ、ラムネ、チョコレート、カップ麺、おにぎり ※梅or鮭、サンドウィッチ ※たまごorツナ、烏龍茶、レモンスカッシュ）を貰うことができる。なお、新アウェイユニフォームなどの商品販売は行っておらず、アディダス オリジナルスの世界観を楽しめるイベントとなっている。

ポップアップイベントは5月1日（金）から3日（日）までの期間限定で実施する。概要は以下の通り。

『SAMBA MART（サンバ マート）』

場所：THE FLAT

住所：東京都渋谷区神宮前5-16-13

日時：2026年5月1日（金）～5月3日（日）11時～20時 ※初日5月1日（金）のみ15時からオープン

主な体験コンテンツ

・SAMBA、アウェイユニフォームの展示

・アディダス製品を一つでも着用しての来店、adiClubポイント利用するとSAMBA MART限定のオリジナルアイテム（プリングルス、ハイチュウ、ラムネ、チョコレート、カップ麺、おにぎり ※梅or鮭、サンドウィッチ ※たまごorツナ、烏龍茶、レモンスカッシュ）をプレゼント。※数に限りがございます

・フォトコンテンツ。証明写真機でのオリジナルフォトフレーム撮影等