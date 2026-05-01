「免許不要で乗れるって本当？」「自分に合う特定小型原付ってどれだろう？」そんな疑問、あなたも一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。来るFIELD STYLE TOKYO 2026では、Sun Emperorの最新ラインナップが勢揃い。新登場の四輪モデル「LBIRD」から、人気の三輪「SUNRIN」まで、全モデルを会場で直接比較できます。この記事を読めば、あなたのライフスタイルにぴったりの電動モビリティを見つけるヒントと、展示会での見どころが明確になります。

免許不要で未来の移動を！Sun EmperorがFIELD STYLE TOKYO 2026に集結

いよいよ2026年！東京ビッグサイトで年に一度の大イベント、「FIELD STYLE TOKYO 2026」が開催されます。アウトドアやライフスタイルを愛する皆さん、そして新たな移動手段を探している皆さんにとって、見逃せない二日間となることでしょう。なぜなら、この祭典にSun Emperor（サンエンペラー）が出展し、次世代を担う魅力的な電動モビリティの数々を披露するからです。

私が特に注目しているのは、Sun Emperorが提案する「特定小型原付」というカテゴリーの車両たち。16歳以上であれば免許不要で乗れ（ヘルメットは努力義務）、より自由で安全な移動を実現してくれるこれらのモビリティは、私たちの日常を大きく変える可能性を秘めていると感じています。

日本の次世代モビリティを牽引する挑戦者、Sun Emperorとは？

まずは、Sun Emperorというメーカーについて少しご紹介させてください。名古屋市に拠点を置く彼らは、2022年12月に活動を開始したばかりの、比較的新しい国内メーカーです。しかしその志は高く、「日本を代表する次世代モビリティメーカーになる」という目標を掲げ、ガソリンを使わない電動モビリティの製造・販売に情熱を注いでいます。

わずか数年で全国400店舗以上の販売協力店と連携し、製品・サービスを提供しているのは驚くべき実績です。特に、昨年7月に新設された「特定小型原付」分野では、初期から積極的に参入。彼らが最初に手がけた「SS1」という車両は、クラウドファンディングサイトMakuakeで2300万円を超える応援購入を達成し、今や特定小型原付の代名詞とも言える存在に。さらに、各省庁や自治体の依頼を受けて勉強会や試乗説明会を実施するなど、業界の健全な発展にも貢献しています。

すべての車両は、名古屋本社で厳格な検査と調整を経てお客様のもとへ届けられるとのこと。品質へのこだわりと、お客様への責任感が伝わってきますね。

▲Sun Emperorの多様な電動モビリティに乗る人々の様子

▲Makuakeでの圧倒的な成功を示すSun Emperorの車両たち

FIELD STYLE TOKYO 2026 イベント概要

今年で10周年を迎える「FIELD STYLE TOKYO」。初の東京開催ということもあり、例年以上に盛り上がること間違いなしのイベントです。会場では、アウトドアを中心とした「遊び」と「ライフスタイル」に関する旬な商品が勢揃い。お買い物はもちろん、様々な体験を通じて新しい発見や学びが得られる、まさに「豊かな暮らしと遊びの総合展示会」です。

Sun Emperorは、屋内展示場内のブースにて出展します。最新の電動モビリティを実際に見て、触れて、その魅力を体感できる絶好の機会です。

イベント詳細

項目 内容 名称 FIELD STYLE TOKYO 2026 開催日時 2026年5月9日(土)・10日(日) 9:00～18:00 会場 東京ビッグサイト 西1・2ホール 入場料 前売券 ¥1,500(税込) / 当日券 ¥2,000(税込) ※小学生以下無料

あなたにぴったりの一台は？Sun Emperorの特定小型原付ラインナップ

今回のイベントでは、Sun Emperorの主要な特定小型原付ラインアップに加え、クラウドファンディング中の新製品「LBIRD」も展示されます。それぞれの車両がどんな魅力を持っているのか、私なりの視点を交えてご紹介しましょう。

1. LBIRD：究極の安定感！ペットも荷物も運べる四輪の相棒

▲LBIRDに乗る女性とペット。日常使いのイメージが湧きますね。

概要： Sun Emperorが特定小型原付で初めて手がける四輪モデルです！このニュースを聞いた時、私は「ついに来たか！」と胸が高鳴りました。バイクや自転車での移動で誰もが一度は感じる「ふらつき」という不安要素を、根本から解決してくれる革新的な存在になる予感がします。ペットとの移動や、たくさんの荷物を運びたい人にとって、まさに夢のような一台ではないでしょうか。

特徴（私が注目したのはココ！）

これが最大の魅力でしょう。自転車に乗るのが苦手な方、バランス感覚に自信がない方でも、安心して乗れる設計は素晴らしい。雨上がりのマンホールやちょっとした段差も、ヒヤッとすることなく乗り越えられそうです。電動モビリティの肝となるパワー。後輪にモーターを2つ搭載することで、坂道の多い街中でもパワフルかつスムーズな走行が期待できます。なんと、ペットも乗せられるほどの積載能力！一般的な買い物かごもそのまま載せられる（オプション）のは、日常の買い物が劇的に便利になることを意味します。休日のピクニックや、ちょっとした旅行にも大活躍しそうですね。集合住宅にお住まいの方や、駐輪場に電源がない方も安心。バッテリーを外して持ち運び、自宅やオフィスで手軽に充電できるのは、実用性を高める重要なポイントです。用途に合わせて走行モードを切り替えられるのは非常に便利。特に、時速6kmの歩道モードがあれば、安心して歩行者のそばを走行できます。普段使いはもちろん、ちょっとした遠出にも対応できる十分な航続距離です。

価格（コスパの見解）： ¥297,000(税込) 。特定小型原付としては高価格帯に思えるかもしれませんが、四輪ならではの圧倒的な安定性、後輪Wモーターによるパワフルさ、そして最大3つの積載スペースという多機能性を考慮すると、その価値は十分にあります。特に「移動の安心感」と「多用途性」を重視する方にとっては、納得のいく投資となるでしょう。

2. SUNRIN：スタイリッシュな三輪！街を颯爽と駆け抜けよう

▲デザイン性の高さも魅力の三輪モデル「SUNRIN」

概要： 特定小型原付の中でも珍しい、スタイリッシュな三輪モデルです。四輪ほどの絶対的な安定性とはまた違う、軽快さと安定感のバランスが魅力。デザインのかっこよさと機能性・安全性を高いレベルで追求している点が、幅広い層に支持される理由だと感じています。街中を颯爽と駆け抜ける姿は、きっと多くの人の目を引くでしょう。

特徴（私が注目したのはココ！）

三輪の安定性に加え、前後にサスペンション、特に後輪に独立式サスペンションを搭載することで、悪路や段差での衝撃を吸収し、快適な乗り心地を提供します。路面の凸凹も気にせずスムーズに走行できるのは嬉しいポイントです。日常使いにおいて、バックミラーや荷物を入れられるバスケットは必須ですよね。これらが標準装備されているのは、ユーザーの利便性をしっかり考えている証拠です。こちらも十分な航続距離。通勤・通学、買い物はもちろん、休日のちょっとしたサイクリングにもぴったりです。

価格（コスパの見解）： ¥198,000(税込) 。三輪という独自の安定性と、デザイン性、そして実用的な装備の充実度を考えると、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。特に、二輪のふらつきが気になるけれど、四輪まではいらないという方には最適な選択肢です。

3. SS1：座って快適！安定感抜群のベストセラー

▲座って乗れる安定感とカラフルなボディが魅力のSS1

概要： Sun Emperorが初めて特定小型原付として開発したモデルであり、今も幅広い年代に愛される大人気車種です。一般的な電動キックボードとは異なり、座って運転できるサドル付きであることが大きな特徴。利便性と安心感を両立した設計は、まさに特定小型原付のベストセラーたる所以と言えるでしょう。

特徴（私が注目したのはココ！）

キックボード型でありながら座れるのは、長距離移動や体の負担を軽減する上で非常に有効です。サドルの高さも調整可能なので、様々な体格の人にフィットします。タイヤが大きいことで、走行中の安定感が格段に向上します。ちょっとした段差や路面のギャップも吸収しやすく、より安心して乗れるでしょう。コンパクトに折りたためるので、自宅での保管場所を選ばず、車に積んでレジャーに持ち出すことも容易です。日常の足として使う上で、荷物を入れられるカゴと後方確認ができるミラーは非常に重要です。これらが標準で付いているのは嬉しいですね。これが最大の安心材料かもしれません。公的な機関で安全性が確認されているというのは、購入の大きな決め手となるでしょう。

価格（コスパの見解）： ¥186,000(税込) 。特定小型原付のトップランナーとしての実績と、座れる快適性、大径タイヤの安定性、そしてJATA適合という信頼性を考えると、非常に優れたコストパフォーマンスを発揮していると思います。初めての特定小型原付にもおすすめです。

4. Easy：自転車感覚でパワフル！長距離も安心の一台

▲自転車のような親しみやすいデザインが魅力の「Easy」

概要： 大人気車種「SS1」で培った経験と、お客様からのフィードバックを元に開発された「Easy」は、「見た目や気軽さは自転車」でありながら「性能は電動バイク」という、まさに “いいとこ取り” をした特定小型原付です。日常のあらゆるシーンに溶け込み、私たちの移動をより快適でスマートなものに変えてくれることでしょう。

特徴（私が注目したのはココ！）

この組み合わせは強力です！は、特定小型原付の中でもトップクラス。長距離通勤や休日のアクティビティにも安心して使えます。500Wモーターは、坂道でもグイグイ進む力強さを想像させます。乗り心地の快適さは、長く愛用するための重要な要素。前後サスペンションが、路面からの衝撃を和らげ、スムーズな走行をサポートします。大径タイヤによる安定性に加え、前後ディスクブレーキは、確かな制動力を提供し、もしもの時も安心です。Easyも折りたたみが可能です。車への積載も気軽にできるため、旅先での移動手段としても活躍するでしょう。画像にある「Free Fashion」の文字と女性が乗る様子から、チェーンレス設計であることが伺えます。これなら、お気に入りの洋服で乗っても、裾を汚したり巻き込んだりする心配がありませんね！

価格（コスパの見解）： ¥165,000(税込) 。この価格で、最大80kmという驚異的な航続距離と500Wのパワフルモーター、そして高い実用性を兼ね備えているのは、非常に優れたコストパフォーマンスと言えます。自転車感覚で気軽に乗り始めたいけれど、性能には妥協したくないという方に、自信を持っておすすめできる一台です。

FIELD STYLE TOKYO 2026で、未来の移動を体験しよう！

Sun Emperorの電動モビリティは、ただの移動手段ではありません。それは、私たちのライフスタイルに新たな選択肢と、わくわくするような自由をもたらしてくれる存在です。特に、特定小型原付というカテゴリーは、都市部での移動、ラストワンマイルの解決、そして趣味の幅を広げる可能性を秘めています。

FIELD STYLE TOKYO 2026は、これらの最新モビリティを一度に体験できる貴重な機会です。写真や記事だけでは伝わりきらない、実際の乗り心地や操作感をぜひ会場で味わってみてください。

2026年5月9日(土)・10日(日) は、東京ビッグサイトへ！Sun Emperorのブースで、あなたの新しい「移動の相棒」を見つけませんか？私も会場で、未来のモビリティに触れるのを楽しみにしています！

Sun Emperor (有限会社龍昇) 会社概要

〒451-0024 名古屋市西区秩父通2-70

TEL：052-508-9958

MAIL：s-e@sun-emperor.jp

営業時間：10:00~19:00 (定休日：水曜日)

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。