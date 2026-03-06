退職が決まると、「最後に職場のみんなへお菓子を配ったほうがいいかな?」と悩む人も多いはず。配る慣習がある職場でも、金銭的な余裕がなかったり、会社や同僚に対する嫌悪感が強かったり、さまざまな理由で配りたくないと思うこともありますよね。それでも、「配らなかったら印象悪いかな…」と気になってしまうのではないでしょうか。

そこで今回はマイナビニュース会員に、“退職する際に職場の人へお菓子を配るべきか”について聞いてみました。気になるみんなのリアルな本音とは…?

退職する際に職場の人へお菓子を配るべきと答えた人はどれくらい?

マイナビニュース会員に、退職する際に職場の人へお菓子を配るべきだと思うか聞いたところ、回答は以下のようになりました。

配るべき…42.2%

配らなくてもいい…57.8%

今回のアンケートでは、「配らなくてもいい」派が多いという結果に。大差があるわけではないですが、配らなくてもいいと考えている人のほうが多いので、配らないことを気にしすぎる必要はないのかもしれません。

配るべき派・配らなくてもいい派、それぞれの理由とは...

配るべきだと思う人、配らなくてもいいと思う人、それぞれにその理由についても聞いてみたので、紹介していきます。

配るべき派の理由

「日頃の感謝を伝える必要がある」(49歳男性)

「社会人として当然のマナーだと思うから」(30歳男性)

「去り際が大事だと思う」(46歳女性)

「感謝を形で表しておいたほうがいい」(54歳男性)

「お世話になった人に贈るのは、当たり前だと思う」(50歳男性)

「絶対にお世話になっているので、最後ぐらいお礼の気持ちとして配るべき」(51歳男性)

「お世話になった人へのお礼はマナーだから」(24歳男性)

「お世話になったお礼として。嫌な思いをしたとしても何らかの形で世話にはなっているはず」(45歳男性)

「同じ職場の人にはお世話になったので、感謝の気持ちを表すという意味で配布が必要」(58歳男性)

「またどこかで仕事でかかわるかもしれないので、印象はよくしておいたほうがいいから」(38歳男性)

「みんなが配っているから自分だけ配らないのは悪い」(53歳男性)

「今までの感謝を込めて送らないと自分の気持ちが収まらない」(54歳男性)

「自分の一区切りのために、後でやっておけばよかったと思いたくないから」(49歳男性)

「お菓子代をケチって挨拶の品を出さないのは後々モヤモヤするので、少々お金がかかっても配る派です」(43歳女性)

配るべきと答えた人からは、「当たり前」「礼儀」「お世話になったお礼をすべき」といった声が目立ちました。一方で、印象をよくしたり後悔したくなかったりと、自分のためにも配るべきだという声もあります。

配らなくてもいい派の理由

「かえって気を遣わせそうだと思う」(54歳男性)

「心がなく義務感の場合が多いから」(51歳男性)

「気持ちが大切で物ではない」(45歳男性)

「お世話になりましたって言葉だけで十分」(44歳女性)

「厚意であって義務ではありませんので」(41歳男性)

「そこまで気を遣う関係ではないと思うから」(30歳女性)

「義務じゃないので配りたければ配ればいいしそうでなくてもなんとも思わない」(52歳女性)

「お互いに気を遣うのが面倒なので何もなくていい」(49歳男性)

「退職して収入がなくなるのにいちいち使ってもらわなくていい」(43歳男性)

「それを求めていないし、毎回無駄だと思っていたから。声かけだけで十分だと思う」(34歳女性)

「金銭的な負担もあるので、余裕がないなら無理してする必要はないと思う」(40歳男性)

「円満退職ならまだしも、パワハラ等のいじめで辞める場合もあると思うので」(57歳男性)

「全員辞める時はお菓子を配らなければいけない、という同調圧力が生まれそうだから」(43歳男性)

「悪しきとまでは言わないが、古い習慣は後世に残さないようにすべきだと思う」(58歳男性)

「職場や環境にもよると思いますが、もらう側はあまり気にしないと思う」(52歳男性)

「好き嫌いなどがあり、お菓子を配ることにあまり意味がないと思うから」(52歳男性)

「もらう側の立場として欲しいとは思わないし､貰えなくても何の感情もわかない」(53歳男性)

「お菓子をもらう側の立場からすると、退職者の仕事や人柄、これからの前途などを想うことなどほとんどない。そんな奴にお菓子を置いていく必要などない」(56歳男性)

配らなくてもいいと答えた人からは、「義務ではない」「物は重要ではない」といった声が多くあがっています。また、あとに退職する人たちのためにも慣習にならないようにすべき、という声もありました。

まとめ

いかがでしたか? 今回のアンケート回答にもあったように、退職時にお菓子を配るのは義務ではありません。配るも配らないも個人の自由なので、配りたくないと思うなら無理に配らなくてもいいでしょう。ただ、「とても可愛がってもらっていた」「ミスで迷惑をかけることが多かった」などの場合は配っておいたほうが印象はよさそうです。自分とよく相談して、後悔しない選択をしてくださいね。

調査時期: 2026年3月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート