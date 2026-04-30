江原啓之「人は生きたように死んでいくんです」「反面教師にして、幸せな老後を目指して」確執のある親を看取る相談者へ送ったアドバイスとは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。4月26日（日）の放送では、性格に問題がある末期癌の母親との関係に悩み、精神的に追い詰められている女性に、江原がアドバイスを届けました。母は末期癌です。性格に問題があり、友達もいません。私の兄も母を嫌い、病状を伝えても返信がなく、お見舞いにも来ません。私も母の行動や言動で精神的に参りました。一人暮らしは無理なので、緩和ケアに入ってもらいたいのですが「嫌だ」と拒否されました。母が頼れるのは私だけなのですが、親なのにもう関わりたくないと思ってしまい、同居も無理です。考えても答えが見つかりません。アドバイスをお願いいたします。――この相談に江原は「お兄様も嫌っているということは、余程みんな心傷付いて生きているんですね」と家族の苦しみに寄り添います。緩和ケアを拒否し、家での看護を余儀なくされている現状に対し、率直な考えを述べました。江原：私は、もう相談者さんには気の毒だけれど「諦めて」と言うしかないですね。というのか、酷い言い方だけれど末期だから。ということは、そう長いわけじゃないし、先があるわけじゃない。だから、そう思って我慢するしかないと思う。むしろ、そうでないほうが後で悔やむかもしれませんよ。――続けて、無理に説得しようとするのではなく、状況に身を任せる勇気を持つようアドバイスを送りました。江原：相当苦しいなどの状況になれば、病院でそのまま緩和ケアになることもあるでしょう。その時まで、今はまだ元気があるから（拒否するの）だと思うんです。在宅では難しいという状況になったら、自然と救急車を呼ぶようなことになるかもしれない。そうなったら、その時は行かせてあげればいいのです。やはりね、人は生きたように死んでいくんです。――また、このつらい経験を「学び」に変えてほしいと願う江原は、ある楽曲の歌詞を引用しました。江原：この家だからこそ分かることってあると思うの。他人には分からない自分たちだけの苦しみがある。だから私としては、とにもかくにも、その時が来たら臨機応変に動かれたらいかがですか？ ということです。そのほうが後で後悔しないですよ。天に還れば、みんな分かります。誰だって本当は、優しくて明るくて良い存在になりたいと思いません？ でも、それができない。「何でこんな人」と言うんじゃなくて、それができない悲しさをむしろ感じますね。辛島美登里さんの『サイレント・イヴ』という歌の中に「本当は 誰もが やさしくなりたい」という言葉があるけれど、絶対そうだと思う。――そして最後に、相談者さんへ向けて「（お母様のことは）反面教師にして、相談者さんは幸せな老後を目指していただきたい」とエールを送りました。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子