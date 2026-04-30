フォルクスワーゲン・ゴルフGTIが生誕50周年！記念イベントの開催が決定

1976年に誕生した初代ゴルフGTI は、それまでの常識を覆す一台だった。コンパクトで実用的なハッチバックの組み合わせという新しい価値観は多くの人々を魅了し、「ホットハッチ」というジャンルの原点として語り継がれていくこととなった。

誕生から50周年という節目を迎えるにあたり、フォルクスワーゲン ジャパンが特別イベント「GTI FAN FEST 2026」を2026年6月13日(土)に開催することを発表した。このイベントは、日本におけるフォルクスワーゲンの拠点である、フォルクスワーゲン グループ ジャパン豊橋本社を会場とし、フォルクスワーゲンファンならびに GTI オーナーに向けたファンのためのイベントとして実施される。

当日は、GTI およびフォルクスワーゲンのオーナー自慢の愛車の披露がおこなわれるほか、専用ふ頭、テクニカルサービスセンター、Parts Depot(パーツデポ)など、通常は立ち入ることのできない施設を特別公開。車両の日本到着から出荷、部品供給に至るまでの流れを実際に見られる貴重な機会も用意される。納車前点検(PDI)や品質管理体制の紹介を通じて、フォルクスワーゲンが一貫して追求する品質への取り組みを学ぶこともできる。

加えて、歴代 GTI の特別展示をはじめ、フォルクスワーゲンのフルラインアップおよびグループブランド車両の展示、専属トレーナー同乗による体験試乗会など、さまざまなコンテンツを通じてブランドの魅力に触れられる機会も。また、ステージコンテンツや限定ツアー、イベント限定グッズの販売、名物フードなども展開される予定だ。フォルクスワーゲンファンやGTIオーナーであれば見逃せないイベントとなるに違いない。

「GTI FAN FEST 2026」概要

イベント名:GTI FAN FEST 2026

開催日時：2026年6月13日(土) 10:00～15:00 (開場 9:00)

会場：フォルクスワーゲン グループ ジャパン 豊橋本社(愛知県豊橋市明海町5番地の 10)

対象：全国のフォルクスワーゲン GTI オーナーおよびフォルクスワーゲンオーナー

特設サイト:https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/gti_fanfest_2026.html