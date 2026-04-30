アル・ナスル（サウジアラビア）に所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、キャリア通算得点数を「970」に伸ばした。

C・ロナウドは29日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ（SPL）第30節のアル・アハリ・サウジ戦に先発出場すると、0－0で迎えた76分にジョアン・フェリックスの蹴ったコーナーキックに頭で華麗に合わせて、ニアサイドからファーサイドに流し込んで先制点を挙げた。なお、チームは90分にキングスレイ・コマンがダメ押しゴールを挙げ、2－0で勝利し、リーグ戦の連勝を「16」に伸ばしている。

リーグ戦2試合ぶりとなるゴールを挙げたC・ロナウドは、ハムストリングの負傷から復帰して以降、直近の公式戦6試合で5得点目に。今季のリーグ戦では26試合で25得点を挙げており、悲願のリーグ優勝に向けて首位を快走するチームを牽引している。

現在41歳のC・ロナウドは、ポルトガル代表で歴代最多の143ゴールを記録。また、レアル・マドリードで「450」、マンチェスター・ユナイテッドで「145」、ユヴェントスで「101」、アル・ナスルで「126」、スポルティングで「5」得点をそれぞれ記録しており、前人未到のキャリア通算「1000」ゴールまで残り「30」となっている。

【ハイライト動画】C・ロナウドが華麗なヘディング弾でキャリア通算970得点に到達！