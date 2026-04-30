ヒューマンホールディングスは2026年4月27日、『Z世代の仕事観と自分らしさに関する調査2026』の結果を発表した。同調査は2026年4月1日〜4月7日、全国の会社員・公務員・団体職員として勤務する20〜29歳男女1,000名を対象にインターネットで実施した。

Z世代が現在の勤務先を選択した際に「仕事の社会的ニーズの高さ」と「給与額の高さ」のどちらを重視したかを尋ねたところ、全体では「給与額」(34.0%)よりも「仕事の社会的ニーズ」(40.4%)を重視する人が6.4pt多くなった。

特に26卒ではその差が顕著で、仕事の社会的ニーズ重視が46.8%に対し、給与重視は29.0%と大きな差が出ている。従来の「給与額の高さ」より、「社会から必要とされているか」という社会的価値を重視する傾向が顕著に表れた。

勤務先を選ぶ際に重視したこと

今後重視したいこと

Z世代が勤務先を選ぶ際に重視したことは、最も多かった回答が「福利厚生の充実度」(60.9%)となった。 次いで「ワークライフバランスのとりやすさ」、「仕事内容のやりがい」、「給与の高さ」、「勤務時間の長さ」を全体の半数以上が重視している。「スキルアップできる環境かどうか」も47.6%が重視しており、個人の成長と環境の両立を求める実態が見て取れる。

今後重視したいこと

国内の労働力が減少していくことに対し、「働き方の多様化が進む」(55.6%)や「最新テクノロジーの重要性が増す」(55.0%)など、社会の変化を前向きに捉える回答が半数を超えた。 また、「自身の活躍機会が増加する」との回答も41.4%に達しており、社会の危機を新時代のチャンスと捉えるZ世代の姿が浮き彫りになった。

国内の労働力が減少することについての考え

どのような影響があると思うか

自身の「キャリア」にプラスの影響がある、または影響はないと答えた「非ネガティブ層」は合わせて66.2%にのぼる。同様に「働き方」への影響についても、計57.5%がプラスの影響がある、または影響はないと回答した。

26卒を除く既卒500人が仕事を通じて「自分らしくありたい」と思ったシーンは、「自分の成長を実感できたとき」(21.4%)が最多となった。 次いで「自分のことを必要とされていると感じたとき」(20.4%)、「周囲から感謝されたとき」(19.0%)、「自分の強みや得意なことを活かせたとき」(18.6%)が続いており、自己の成長や存在価値が自分らしさの源泉となっている様子がうかがえる。

自分らしくありたいと思ったシーン

仕事を通じて「自分が成長できている」と実感することは重要かと尋ねたところ、Z世代は成長を重要視する層が53.7%と半数を超えた。 一方で、「なりたい自分」の姿を思い描けている回答者は33.8%にとどまる。特に「しっかりと思い描けている」人はわずか7.8%であり、自己実現に向けた環境や考える機会の必要性が示唆された。

成長を実感することは重要か