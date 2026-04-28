新橋、なんば、お台場…仕事絡みで使う「ヘビロテ駅」あなたはどこ？

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「ヘビロテ駅案件 〜仕事絡みで立ち寄る駅〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆私のヘビロテ駅：新橋駅

仕事の打ち合わせ帰りによく立ち寄ります。いわゆるサラリーマンの街なので、打ち合わせ終わりにそのまま、ラーメン店や飲み屋街に吸い込まれていくのがルーティンです。気づいたら、仕事より寄り道のほうが楽しみになっている駅ですね（神奈川県 32歳 男性）

◆私のヘビロテ駅：なんば駅

私のメインの仕事の関係で、月2〜3回は出張で大阪に行っています。新幹線で新大阪に着いた後、毎回そのまま向かうのが「なんば駅」です。多いときは、月の3分の1をなんば駅周辺で過ごしています。

なんばでは、商店街のおじさまたちとの打ち合わせがメインなのですが、もちろん、打ち合わせの後の宴会までが仕事です。毎回おじさまたちの好みを伺ってお店を予約するので、なんば駅周辺にあるいい感じの居酒屋にも詳しくなり、ちょっとした行きつけっぽいお店も増えてきました。気付けば、東京で飲むより大阪で飲む回数のほうが多いです！（東京都 29歳 男性）

◆私のヘビロテ駅：東京テレポート駅

仕事でよく東京ビッグサイトの展示会に行くのですが、帰りの時間帯は、最寄りの国際展示場駅や東京ビッグサイト駅は展示会帰りの人たちで混み合うので、お散歩も兼ねて一駅隣の東京テレポート駅を利用しています。お台場を歩いていると、そこかしこに「踊る大捜査線」シリーズで観たことがある景色が見つかって楽しいです。ちなみに、東京テレポート駅の発車メロディも「踊る大捜査線」の曲なので、あの世界に入ったかのような感覚になります（千葉県 33歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co