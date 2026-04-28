札幌の街を歩くとき、工事現場の仮囲いに無機質さを感じたことはありませんか？2026年5月、その見慣れた風景が、息をのむようなアート作品へと劇的に変わります！「SAPPORO XMURAL 2026」は、北海道コンサドーレ札幌のクラブ創設30周年記念プロジェクトとタッグを組み、札幌の再開発エリアを「赤黒のキャンバス」に変える壮大なアートイベントです。国内外のトップアーティストたちが、街の真ん中で繰り広げる創造の瞬間を、あなたも目撃してみませんか？

札幌の街が巨大なアートキャンバスに！「SAPPORO XMURAL 2026」の衝撃

2026年5月、札幌の街はかつてないスケールでアートに染まります。再開発が進む札幌駅周辺エリアを舞台に、国内外で活躍するアーティストたちが巨大な壁画（ミューラル）を公開制作する「SAPPORO XMURAL 2026」が開催されるのです。

コンサドーレ30周年と描く「赤黒のキャンバス」

今回のプロジェクトは、北海道コンサドーレ札幌のクラブ創設30周年記念プロジェクト「Red & Black Canvas（赤黒キャンバス）」との共催！スポーツとアートが手を取り合い、街に新たな息吹を吹き込むこの壮大なプロジェクトに、私は今から胸が高鳴っています。

昨年2024年には札幌駅横に全長約100mにも及ぶ日本最大級のミューラルが誕生し、多くの人を魅了しました。その成功を土台に、さらに進化を遂げる今回のアート体験は、札幌の街の景色をどう変えるのでしょうか？

街全体が美術館に！再開発エリアで生まれるアート

今回の制作舞台は、札幌駅前通り沿いの都市型カルチャーファーム「SAPPORO CULTURE FARM／凹場 anaBa」です。このユニークな場所が、6名のアーティストによってどのように彩られるのか、まさに「街全体が美術館」になるような体験が待っています。

「SAPPORO XMURAL 2026」を彩る二つのミューラル

プロジェクトでは、大きく分けて二つのエリアにミューラルが描かれます。それぞれ異なるテーマと魅力が詰まっています。

北海道の生命力を描く「仮囲いミューラル」

1箇所に描かれる仮囲いミューラルは、札幌が掲げる「ひと」「ゆき」「みどり」の調和をテーマに、北海道の豊かな自然に生きる動物たちが、コンサドーレのシンボルカラーである「赤黒」をまとって登場します。無機質になりがちな工事現場の仮囲いが、北海道らしい生命力に満ちたアートへと変貌する様子は、道行く人々に大きな驚きと感動を与えてくれることでしょう。

無機質な建設現場を、アートが彩るというのは、まさに都市の新しい可能性を感じさせますね。

アーティストの感性が爆発する「凹場内ミューラル」

凹場内には5箇所のミューラルが描かれます。こちらはアーティストの感性を全面に押し出すため、あえて統一テーマは設けられていません。規則的な札幌の都心部というパブリックな空間に、制約のないピュアなアートが生まれる。この場所だからこそ実現できる、極めて自由で希少な空間の創出に、個人的にはとてもワクワクしています。

想像してみてください。日常の風景の中に突如現れる、力強い龍の壁画のようなアートが、私たちの心を揺さぶる瞬間を。

才能が集結！参加アーティストたち

SAPPORO XMURAL 2026には、2024年のプロジェクトにも参加したKensuke TakahashiやYuseiをはじめ、hitch、MIZPAM、Bao、PEPIといった、国内外で活躍する6名のミューラルアーティストが参加します。彼らの多様な表現が、札幌の街にどのような化学反応を起こすのか、非常に楽しみです。

なぜ今、札幌でアートなのか？「再開発×アート」が拓く未来

JAPAN AX PROJECT株式会社は、「アートは、人生を豊かにする。」というビジョンのもと、「AX（アーティスティック・トランスフォーメーション）」を提唱しています。

無機質な壁が「街のランドマーク」へ

2024年のプロジェクトで札幌駅横に誕生した約100mのミューラルは、単なる壁画を超え、多くの人々が足を止め、会話を交わす「街のランドマーク」となりました。これにより、「再開発によって生まれる無機質な空間を、ミューラルアートの力でポジティブな価値へと転換できる」という確かな手応えを得たといいます。

広大な土地、豊かな自然、多様な人々が交差する北海道・札幌は、ミューラル制作において世界中のアーティストにとって「最高峰の環境」であるという考え方も、この地の潜在能力を示しているように感じます。

「赤黒の輪」をアートで広げる新たな挑戦

そして今回、JAPAN AX PROJECTの「再開発×ミューラルアート」の取り組みに、北海道コンサドーレ札幌が深く共感。クラブ創設30周年という大きな節目に、記念事業「Red & Black Canvas」の第一弾として共催が決定しました。

コンサドーレが掲げるクラブパーパス「赤黒の輪で、北海道の夢をつなぐ」という熱い想いを、ミューラルアートの力で共に叶えていこうというのです。サッカーファンだけでなく、街を行き交うすべての人々に向けて、再開発という「変化のプロセス」を、世界に誇れる「創造のプロセス」へと変えていく。このメッセージは、スポーツと文化が街を豊かにする可能性を強く示唆しています。

アートが生まれる瞬間を間近で！公開制作イベント詳細

この素晴らしいアート作品がどのように生まれるのか、その制作過程を間近で見られるのが「SAPPORO XMURAL 2026」の大きな魅力です。ぜひ札幌の中心地で、アーティストたちの創造の息吹を肌で感じてみてください。

SAPPORO XMURAL 2026（サッポロ エックスミューラル 2026）

仮囲い制作：2026年5月11日（月）～17日（日）

凹場内制作：2026年5月14日（木）～17日（日）

※雨天時や進行状況により、制作を行わない時間帯があります。

※11日は14時頃より、制作の下準備と下書きが始まります。

北海道札幌市中央区北2条西4丁目1番「SAPPORO CULTURE FARM／凹場 anaBa」

・駅前通りに設置されている仮囲い

・凹場内壁面5カ所

札幌の中心地、アクセス抜群の場所で開催されるため、仕事帰りや休日の散策がてら、気軽に立ち寄ってアートが生まれる瞬間に立ち会えるのは嬉しい限りです。

札幌の未来を彩るアートの力

「SAPPORO XMURAL 2026」は、単なるイベントではありません。再開発という変化の渦中にある札幌の街が、アートの力によってどのように未来を創造していくのかを示す、象徴的なプロジェクトです。

スポーツクラブとアートプロジェクトが手を取り合い、行政や地域の人々を巻き込みながら、街全体を大きなキャンバスに変えていく。これぞまさに、無料で楽しめる、街全体が美術館になるような、コスパ最強の文化体験ではないでしょうか。

公開制作期間中、ぜひ札幌の街に足を運び、アーティストたちの創造の息吹を肌で感じてみてください。きっと、あなたの日常に新たな「彩り」と「ワクワク」が加わるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。