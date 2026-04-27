【四柱推命占い】～4月30日（木）までの運勢「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。今月の仕事面では、ちょっとしたことから摩擦が起きやすいタイミング。あなたの丁寧さや軽やかさが評価されやすい時期なので、難しい状況でもうまくバランスをとって立ち回ることができ、より成長につなげられそうです。ただ気を配ってがんばる分、忙しさの反動から自分へのご褒美としてお財布の紐がゆるみやすくなる暗示も。急に大きな買い物をしたくなった時は、一晩だけ時間を置いてから、もう一度ご自身の心に「本当に必要かな？」と聞いてみてくださいね。恋愛面では、男性はいつも以上に大人の魅力が光る時。気になっている方がいるなら、勇気を出して心の距離を縮めましょう。女性にとっても出会いのチャンスが増える時です。パートナーがいる方は、ここまでは日々の忙しさから少し心に余裕がなくなり、すれ違いやすい傾向にありましたが、これからの月後半にかけては穏やかな空気を取り戻し、2人の絆が更に深まりそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/