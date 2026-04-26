老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、65歳以降に納めた厚生年金保険料が、将来の年金額にどのように反映されるのかを解説します。

◆Q：65歳以降に払った厚生年金保険料は、将来の年金に上乗せされますか？

「65歳から年金を月13万円ほど受け取りながら、パートで月11万円ほどの収入があります。厚生年金保険料も払っていますが、この分はあとから年金に上乗せされるのでしょうか？」（Hさん）

◆A：65歳以降に納めた保険料も、将来の老齢厚生年金額に上乗せされます

老齢厚生年金は、現役時代の収入（平均標準報酬額など）と、厚生年金に加入していた期間によって決まります。そのため、65歳以降も厚生年金に加入して働くと、加入期間が延びる分、将来受け取れる年金額は増える仕組みです。

例えば、月収約11万円で5年間（60カ月）厚生年金に加入した場合、増える年金額の目安は次のとおりです。

11万円×5.769／1000×60カ月≒年額約3万8000円（月額にすると約3200円の増加）

この増えた分は、その後一生涯にわたって受け取ることができます。

また、65歳以降も厚生年金に加入して働いている場合は、9月1日時点で加入していれば、前年9月から当年8月までの加入実績が毎年見直され、その年の10月分の年金額から反映されます。

実際に増額された年金が振り込まれるのは、10月・11月分が支払われる12月の支給日（通常は12月15日）からとなります。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部