バイエルンに所属するセネガル代表ニコラス・ジャクソンは今夏、保有元のチェルシーへ復帰することが濃厚となった。25日、ドイツメディア『キッカー』が報じている。

現在24歳のジャクソンは昨夏に買い取り義務が付帯した1年間の期限付き移籍でチェルシーからバイエルンへ加入。1420万ポンド（約30億円）のレンタル料に加え、一定の出場試合数を満たした場合に5625万ポンド（約120億円）の買い取り義務が発生と報じられていた。なお、バイエルンのウリ・へーネス名誉会長は、買い取り義務の条件について「40試合に出場した場合」と明かしていた。

バイエルンではここまで公式戦29試合出場で10ゴール4アシストを記録しているジャクソン。チームもシーズンの佳境を迎え、DFBポカール決勝、UEFAチャンピオンズリーグ準決勝に進んでいるが、今季の残りの試合数は最大で7試合となり、同選手の買取義務が発生する「40試合」には届かないことが確定している。

バイエルンのスポーツ部門の最高経営責任者（CEO）を務めるマックス・エベール氏も「必要な試合数に達していないので、オプションを行使する必要はない」と語り、ジャクソンが今季限りでバイエルンを離れることを断言。今後のチェルシーとの交渉に関しても「オプションは行使しないだろう」と付け加えている。

バイエルンはすでに契約満了に伴い、ドイツ代表MFレオン・ゴレツカ、ポルトガル代表DFラファエル・ゲレイロの退団が決定。そしてエベールCEOの言葉通りであれば、ジャクソンも事実上クラブを離れることになる。