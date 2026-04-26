今日の運勢 4月27日（月）12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月27日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月27日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？対人運が好調な一日に。思いがけないところで出会いがあるなど、心のときめきを感じられることでしょう。日中は外へ出かけましょう。アクティブに過ごしていると、良い運気も巡りやすくなるようです。計画が上手くハマるなど、思った通りに物事が進んでいきそう。何だか自信もわいてきて、明るい雰囲気で過ごせるようです。困っている人に手を差し伸べてみましょう。あなたのスキルで相手をサポートできそう。面白い出来事に遭遇したり不思議な体験をしたり、普段とは違う一日になりそう。今日は受け身でいるほうがラッキーを受け取れることでしょう。その場の雰囲気などを楽しんでみて。恋愛を通して新たな自分を知ることになりそう。パートナーや恋人とたくさん話してみると良いでしょう。ファッションやメイクなどを変えてみるのもアリ。新しいことに挑戦するのもおすすめ。忍耐強さなどを試されることがあるかもしれませんが、今日のあなたはそれを乗り越えて自分らしく過ごせるようです。頑張った人にしか味わえない気持ちや景色が見られそう。感じたことを日記にしてみると良いかも。周りの人の話に耳を傾けてみましょう。しっかり聞いてみると、自分とは違う考え方など学びがあるようです。ちょっと苦手意識があった相手のことも理解できるかも。海外の文化を感じられるような食事をすればさらに運気アップ！自分にとって重要なことは何か整理してみると良いでしょう。感情に振り回されずに冷静になってみると◎。ノートに書き出してみると、視点を変えることができそうです。散歩をすると頭がさらにスッキリ。上手くいかないことがあっても、悲観的にならないようにしましょう。アンテナを広げて、チャンスをつかみやすくしてみて。成功体験などを思い出すと、今の自分に必要なものが見えてくるかも。自信を持ちすぎると思わぬミスをしてしまうかも。どこか冷静な自分を持つようにすると良いでしょう。作業などは一つ一つ丁寧に行うようにしましょう。時間をかけて良いものを作り出すイメージを持ってみて。誰かと自分を比べずに、自分の中にある「好き」を大切にしてみましょう。趣味に没頭してみるのもアリ。夢中になっているあなたは輝きが増して、異性から見てもとても魅力的なようです。意思疎通などが上手くいかないと感じたら、仕切り直すようにすると◎。ちょっとその場を離れて気分を入れ替えるのも良いでしょう。頭や肩など凝っているところをマッサージするのもおすすめ。今日は、無理に飾ろうとすると上手くいかないかも。ありのままの自分で過ごすほうが順調に過ごせるようです。好きなラジオや音楽を聞いていると、気持ちが前向きになれることでしょう。天王星が移動して新しい時代が始まります。いわゆる風の時代が本格的に始まります。今までのルールが崩れだすので、変化に柔軟に対応していきましょう！■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai