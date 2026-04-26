All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、岐阜県在住39歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。

◆回答者プロフィール

年齢性別：39歳男性

同居家族構成：本人、妻、娘4人、息子1人

居住地：岐阜県

住居形態：持ち家（戸建て）

雇用形態：正社員

世帯年収：1000万円

現預金：500万円

リスク資産：300万円

◆「子どもの進学費用として、大垣共立銀行の定期預金に200万円を確保」

現預金500万円について、「銀行口座を複数保有し、用途に分けて」管理していると言う投稿者。

その中で「子どもの進学費用として200万円ほどは、定期預金に置いている」とのこと。

利用している定期預金は、「大垣共立銀行のスーパー定期1年もの（参考：2026年4月時点の金利年0.425％）」だと言います。

◆「現金6割、リスク資産4割。リスク資産もある程度は保有しておきたい」

現預金は最低でも「100万円」は常に確保していると言う投稿者ですが、実際にどの程度の現預金があれば安心かという問いには、「1000万円」と回答。

5人の子どもを養うためにお金が必要なのはもちろん、特に「車の購入時のように急な出費があった時に、まとまった金額の必要性を感じた」とあり、現預金を多めに持つことで「多少大きな出費があっても心配にならない」と感じているようです。

一方で、「リスク資産もある程度は保有しておきたい」との考えから、現在の資産配分は「現金6割、リスク資産4割」。

こうした考えを踏まえつつ、今後についてはさらに「現金を増やしたい。何かあった時に安心だから」と語られていました。

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文＝あるじゃん 編集部