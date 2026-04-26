エリザベス2世女王の生誕100周年を祝う｜CELEBRATING HER MAJESTY’S CENTENARY

英国のハイエンドブランドを扱うBLBG（ブリティッシュ・ラグジュアリーブランド・グループ）株式会社は、自社の直営店「ヴァルカナイズ・ロンドン」にて、エリザベス2世女王の生誕100周年を祝う特別イベント『CELEBRATING HER MAJESTYS CENTENARY』を2026年4月17日（金）から5月10日（日）までの間、開催する。本年、2026年は故エリザベス2世女王陛下が生誕100周年を迎えられる節目の年。これを記念し、英国・ロンドンでも様々なお祝いイベントが企画されている。そんな中、日本でも英国に近い立場にあるヴァルカナイズ・ロンドンが本企画を実施する運びとなった。

それぞれの会場では、1952年に即位されてからのエリザベス女王陛下の軌跡をたどる写真展を実施。ここでは冠式やご成婚、日本に来日された際の写真など貴重な写真が見られるほか、一部店舗限定のイベントも企画されている。

中でも車好きにおすすめなのが、ヴァルカナイズ・ロンドン 青山にて開催される「英国王室が愛した名車」展だ。2026年4月28日（火）から5月10日（日）までの期間限定で開催される本展示会では、英国王室に愛された「ベントレー」の車両展示や、英国王室が愛した「ベントレー」との関係を紐解く、特別な写真パネルが展示される。

青山店ではオランダの至宝「ロイヤル・アッシャー」がカットした世界最大のダイヤモンドを用いた「王笏」と「王冠」のレプリカも展示される。レプリカといえど、その大きさと迫力を存分に味わうことができるだろう。

その他にも、女王陛下ご愛用の名品や英国のブランドが集結しており、英国王室の公式グッズを扱う「Royal Collection Trust Shop」の期間限定POP-UPストアも展開されている。この機会にぜひ、英国の歴史と文化を体感してみてはいかがだろうか。

直営店一覧

ヴァルカナイズ・ロンドン 青山

〒107-0062

東京都港区南青山5-8-5 ザ・プレイハウス 1-2F

Tel. 03-5464-5255

営業時間：11:00 - 20:00 不定休

ヴァルカナイズ・ロンドン 銀座

〒104-0061

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

TEL：03-6264-5140

営業時間：10:30 - 20:30 不定休

※GINZA SIXの営業時間、休業日に準じます。

ヴァルカナイズ・ロンドン 名古屋

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア3F

TEL：052-527-8835

営業時間：11:00 - 20:00 不定休

※ミッドランドスクエアの営業時間、休業日に準じます。

CELEBRATING HER MAJESTYS CENTENARY

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