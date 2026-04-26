FAカップ準決勝が25日に行われ、マンチェスター・シティとサウサンプトンが対戦した。

プレミアリーグで首位奪還を果たすなど絶好調のマンチェスター・シティは今季2冠目を狙うFAカップでのファイナル進出へアーセナルを撃破した曲者のチャンピオンシップ（イングランド2部）勢と対戦。この試合ではアーリング・ハーランドやジェレミー・ドクといった一部主力がベンチスタートとなり、最前線にオマル・マルムーシュが入った。

対するサウサンプトンでは強豪相手のスタメン起用が期待されたものの、松木玖生はベンチスタートとなった。

試合は互いに相手の背後を狙う形でゴールに迫り合うオープンな入りとなった。それでも、15分を過ぎた辺りから地力の差が出始めると、ボールの主導権を握ったマンチェスター・シティが内と外を織り交ぜた揺さぶりを仕掛けていく。

決定機まであと一歩という場面が目立っていたものの、35分にはマテオ・コヴァチッチのスルーパスに抜け出したマルムーシュがニア下を狙ったシュート。その直後にもボックス内のタイアニ・ラインデルスが際どいシュートを放っていく。

以降は完全に押し込む展開を作り出したマンチェスター・シティだったが、最後の局面で連携や精度を欠いた結果、やや攻めあぐねる形で前半をゴールレスで終えることになった。

後半は選手の配置や攻め方に変化を加えたマンチェスター・シティが押し込んでいく。その中でフィル・フォーデンやシェルキ、マルムーシュがフィニッシュに絡んでいく。

この序盤にゴールを奪えなかったマンチェスター・シティは58分、フォーデンとコバチッチを下げてドク、サヴィーニョを同時投入。この交代でギアを上げると、64分にはボックス内でのシェルキのキープからサヴィーニョが得意の左足シュートを枠の左へ飛ばすが、ここはGKダニエル・ペレツのビッグセーブに阻まれた。

ゴールまであと一押しという状況が続くなか、71分にはマルムーシュとラヤン・アイト・ヌーロを下げて切り札のハーランドとニコ・オライリーを投入。一方のサウサンプトンは味方の負傷を受け、75分に松木が左サイドバックに投入された。

すると、交代直後の日本人MFが試合を動かす。79分、左サイドで味方がシェルキを潰してカウンターに持ち込むと、アンダーラップを仕掛けた松木がペナルティアーク付近のフィン・アザズに横パスをつなぐと、アザズが絶妙な反転シュートをゴール右隅に流し込んだ。

格下相手にまさかの失点となったマンチェスター・シティだが、すぐさま追いつく。82分、ボックス手前左でカットインしたドクが右足を振ると、ゴール前の密集でDFにディフレクトしたボールがゴール右隅に決まった。

1－1のイーブンに戻った試合はよりオープンな展開に。83分にはボックス手前の松木が左足シュートを枠に飛ばすが、これはGKジェームズ・トラッフォードの好守に阻まれる。対するマンチェスター・シティは87分、ボックス手前で前を向いたニコ・ゴンサレスが豪快に右足を振り抜くと、これがゴール左上隅のコースに突き刺さった。

マンチェスター・シティが試合を引っくり返したことでサウサンプトンが前がかる中、後半アディショナルタイムにはエリア外に飛び出したGKがかわされて絶体絶命のピンチを迎えたが、サヴィーニョの決定的なシュートはゴールカバーに入った松木が圧巻のゴールカバーで阻止した。

しかし、トドメの3点目は奪えずも相手の反撃を凌ぎ切ったマンチェスター・シティが2－1の逆転勝利でファイナル進出を決定。なお、決勝の対戦相手は26日に行われるチェルシーvsリーズの勝者となる。

【スコア】

マンチェスター・シティ 2－1 サウサンプトン

【得点者】

0－1 79分 フィン・アザズ（サウサンプトン）

1－1 82分 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）

2－1 87分 ニコ・ゴンサレス（マンチェスター・シティ）

【ゴール動画】松木先制アシストにマンCの2ゴール！



