リーグ・ドゥ（フランス2部）第32節が25日行われ、スタッド・ランスはナンシーと対戦した。

31試合が消化したリーグ戦でスタッド・ランスは勝ち点「51」の現在6位。リーグ・ドゥの昇格争いは熾烈を極めており、1シーズンでのトップリーグ復帰を目指すスタッド・ランスも勝ち点3が求められる残り3試合となる。

最低限でも3位から5位に与えられる昇格プレーオフ出場権を得たいスタッド・ランスは今節、15位に低迷するナンシーと対戦。日本代表FW中村敬斗はセンターフォワードでスタメン出場。同DF関根大輝はベンチから出番を待つ。

試合は9分にホームのスタッド・ランスが先制。パトリック・ザビが左サイドからクロスを上げると、ティエモコ・ディアラがボレーシュートを決め、ネットを揺らす。

スタッド・ランスは1点のリードで試合を折り返すと、後半はナンシーの5－4－1のブロックを前に攻めあぐねる展開となる。迎えた65分、ナンシーのチャジム・スリッチがこの試合2枚目のイエローカードで退場。スタッド・ランスはリードに加えて、数的有利と追い風を受けることになる。



中村は82分、エリア手前でボールを受けると、スルーパスを供給。それでもナンシーDFの対応に阻まれ、追加点とはならず。すると、ナンシーが85分に同点弾を記録。自陣からドリブルを開始したザカリア・フラウシが攻撃を1人で完結させた。

その後、中村は90分に交代。アディショナルにスコアは動かず1－1で試合終了となり、スタッド・ランスは手痛いドローとなった。



次戦、スタッド・ランスは5月2日にル・マンと敵地で対戦する。

【スコア】

スタッド・ランス 1－1 ナンシー

【得点者】

1－0 9分 ティエモコ・ディアラ（スタッド・ランス）

1－1 85分 ザカリア・フラウシ（ナンシー）