マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、スペイン代表MFロドリの状態を説明し、FAカップ準決勝のサウサンプトン（2部）戦を欠場すると明言した。24日、クラブ公式サイトが同監督のコメントを伝えている。

ロドリはプレミアリーグ第33節のアーセナル戦に先発出場を果たし、チームは2－1で勝利した。一方で、ロドリは88分に鼠径部を負傷して途中交代。22日に行われたプレミアリーグ第34節のバーンリー戦も欠場した。

マンチェスター・シティは25日、『ウェンブリー・スタジアム』で開催されるFAカップ準決勝で、日本人MF松木玖生を擁するサウサンプトンと対戦する。しかし、グアルディオラ監督は「彼の状態は良くなってきている。だが、リスクを冒したくはない」と、ロドリが同試合を欠場すると明かした。

また、5月4日に行われるプレミアリーグ第35節エヴァートン戦については、「彼がエヴァートン戦に出場できるかどうかはまだわからない。リスクを避けたいんだ。彼がもしケガをすれば、次の3試合を欠場してしまうことになる。本当に重要な選手なんだ」と、ロドリがエヴァートン戦に出場するかどうかは不透明であると説明した。

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