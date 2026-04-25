クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、リヴァプール戦に向けて意気込みを語った。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

クリスタル・パレスは、FAコミュニティ・シールド2025でリヴァプールをPK戦の末に下し、昨年9月に行われたプレミアリーグ第6節でも2－1で勝利。そして、クリスタル・パレスは昨年10月に行われたカラバオ・カップでも敵地『アンフィールド』で3－0と快勝を収めており、25日に行われる敵地での対戦に勝てば、PK戦も含めて対リヴァプール4連勝を収めることになる。

グラスナー監督は、「シーズンが開幕する前に『リヴァプールに1回勝てたら、それは良い結果だ』なんて話をするだろう。『リヴァプールに2回勝てたら、とてもすばらしい結果だ』と言う。『3回勝てたら、信じられないことだ』となるだろう。それが今では、リヴァプールにシーズンで4回勝つチャンスがある。これは特別なことだ」とリヴァプールをリスペクトした上で、この一戦は特別なチャンスであると語った。

そしてグラスナー監督は、「まず第一に、シーズンにリヴァプールのようなクラブと4回も対戦するということは珍しいことだ。そしてもう一つ、これまでの対戦成績を含めて、我々にとって大きな意味を持つ試合だということ。だからこそモチベーションはとても高い。こんな機会は2度とないかもしれない。これは絶好のチャンスだし、アンフィールドでの対戦を心から楽しみしているよ」と、敵地『アンフィールド』での今季4回目の対戦に向けて意気込みを語った。

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