リシャール・ミル RM 55-01｜「無重力へのオマージュ」究極のミニマリズムを体現した新作ウォッチ

リシャール・ミルは、5g未満という新開発の超軽量スケルトン手巻きキャリバーである「RMUL4」を起用した新作モデル「RM 55-01」を発表した。

【画像】5g未満の新しい超軽量スケルトン手巻きキャリバーを搭載したリシャール・モデルの新作（写真8点）

驚異的な軽さを実現しているこの新しいムーブメントは、37.95×10.75×47.33mmの小柄なケースにすっぽりと収まっており、美しくミニマルなデザインを実現している。なお、巻き上げ方式には軽量化のため、手巻きを起用。戦略的にローターを排除することでより軽く、よりクリアな内部デザインを実現した。

キャリバーの地板には航空宇宙産業由来の素材であるグレード5チタンを使用。マイクロブラスト、サンディング、ブラックPVDコーティングを施すことで、よりエッジの効いた力強さを醸し出している。

本モデルは「カーボンTPT®、ホワイトクオーツTPT®、グレークオーツTPT®」の3バージョン展開。異なるボディーカラーおよびアクセントカラーがそれぞれ個性的なスタイルを演出してくれる。

リシャール・ミル RM 55-01

ケースサイズ：37.95×10.75×47.33mm

リューズ：グレート5チタン製、リューズラバー

ムーブメントサイズ：31.25×29.45mm

厚さ：3.46mm

石数：26

振動数：28,800振動／時（4Hz）

ヒゲゼンマイ：AK

インデックス アセンブリー：Triovis No.2

ガンギ車用石：セラミック

リューズポジション：２段階（手巻き、時刻調整）

パワーリザーブ ：約55時間