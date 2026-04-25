データサイト『OPTA』がFIFAワールドカップ2026に出場する各国の優勝確率を紹介している。

6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026は、初となるアメリカ・カナダ・メキシコによる3カ国共催となり、出場国も「32」から「48」へと大幅に増加し、史上最大規模で開催される。

開幕まで48日となったなか、『OPTA』は各国の優勝確率を紹介。1位はスペイン代表の16.3％で、2位はFIFAランキングで首位に立つフランス代表の12.4％、3位はイングランド代表の11.3％となっている。

なお、各大陸における優勝確率が最も高いチームも紹介されており、アジアサッカー連盟では日本代表が1.2%で最上位につけている。そのほか、アフリカサッカー連盟ではモロッコ代表（1.7%）、北中米カリブ海サッカー連盟ではメキシコ代表（1.6%）、南米サッカー連盟では前回大会優勝のアルゼンチン代表（10.7%）、オセアニアサッカー連盟ではニュージーランド代表（0.1%）となっている。

『OPTA』が算出したW杯出場国の優勝確率は以下の通り。

1位 スペイン（16.3％）

2位 フランス（12.4％）

3位 イングランド（11.3％）

4位 アルゼンチン（10.7％）

5位 ポルトガル（6.9％）

6位 ブラジル（6.1％）

7位 ドイツ（5.7％）

8位 オランダ（3.9％）

9位 ノルウェー（3.4％）

10位 ベルギー（2.3％）

11位 コロンビア（2.0％）

12位 モロッコ（1.7％）

12位 ウルグアイ（1.7％）

14位 メキシコ（1.6％）

14位 エクアドル（1.6％）

16位 スイス（1.5％）

17位 クロアチア（1.3％）

17位 アメリカ（1.3％）

19位 日本（1.2％）

20位 トルコ（1.0％）

21位 セネガル（0.9％）

21位 カナダ（0.9％）

23位 パラグアイ（0.5％）

24位 スウェーデン（0.5％）

25位 オーストリア（0.4％）

25位 韓国（0.4％）

27位 オーストラリア（0.3％）

27位 イラン（0.3％）

27位 チェコ（0.3％）

30位 スコットランド（0.2％）

30位 エジプト（0.2％）

30位 ボスニア・ヘルツェゴビナ（0.2％）

30位 コートジボワール（0.2％）

30位 アルジェリア（0.2％）

30位 ガーナ（0.2％）

36位 南アフリカ（0.1％）

36位 チュニジア（0.1％）

36位 ウズベキスタン（0.1％）

36位 パナマ（0.1％）

36位 ニュージーランド（0.1％）

36位 イラク（0.1％）

36位 ヨルダン（0.1％）

36位 コンゴ民主共和国（0.1％）

44位 カタール（0.0％）

44位 サウジアラビア（0.0％）

44位 カーボベルデ（0.0％）

44位 ハイチ（0.0％）

44位 キュラソー（0.0％）