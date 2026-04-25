ラ・リーガ第32節が24日に行われ、ベティスとレアル・マドリードが対戦した。

今季残り6試合で首位バルセロナとの勝ち点差が「9」となっている2位レアル・マドリードは5位ベティスとのアウェイゲームに臨んだ。試合は17分にフェデリコ・バルベルデのミドルシュートをGKアルバロ・バジェスが弾いたところを、こぼれ球に反応していたヴィニシウス・ジュニオールが左足で流し込んでレアル・マドリードが先制した。

その後、一進一退の攻防が続き、81分にはキリアン・エンバペが自ら交代を要求して負傷交代を余儀なくされる心配材料もあったなか、1－0のまま後半アディショナルタイムに突入したが、90＋4分にこぼれ球をエクトル・ベジェリンが右足を振り抜いてネットに突き刺し、ベティスが土壇場で追いつくことに成功した。

このまま試合は1－1で終了。痛恨ドローに終わったレアル・マドリードは直近の公式戦6試合でわずか1勝（2分け3敗）となっている。次節、レアル・マドリードは5月3日にアウェイでエスパニョールと、ベティスは同日にホームでオビエドとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ベティス 1－1 レアル・マドリード

【得点者】

0－1 17分 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）

1－1 90＋4分 エクトル・ベジェリン（ベティス）

【ハイライト動画】レアル・マドリードはベティスと痛恨ドロー