アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督がイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリとイングランド代表FWブカヨ・サカの今節復帰を示唆した。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

アーセナルは30試合が消化したリーグ戦で勝ち点「70」の現在2位。連敗を喫すると、22日に行われたバーンリー対マンチェスター・シティ戦でマンチェスター・Cが勝利すると順位が逆転。勝ち点と得失点で並んでいるが、総得点の上回っているマンチェスター・Cが首位に立っている。

首位が陥落したアーセナルだが、主力2選手の復帰が迫っている模様。アルテタ監督はプレミアリーグ第34節ニューカッスル戦に向けた前日会見で「ブカヨ（・サカ）はおそらくメンバー入りするだろう。良いニュース」と語ると、「カラフィオーリもメンバー入りするが、ユリエン・ティンバーはメンバー外だ」とし、サカとカラフィオーリの復帰を示唆した。

今シーズンここまで公式戦42試合出場で9ゴール7アシストを記録しているサカは、先月22日に行われたカラバオ決勝戦の出場を最後に、公式戦5試合を欠場している。アルテタ監督は、この離脱期間がエースを万全の状態へ戻すための時間で会ったことを強調した。

「彼には時間を与えた。全く調子が良くなかったし、パフォーマンスを維持するのに苦労していた時期もあった。彼は適切な治療を受け、適切な環境を与えられ、自分の時間を持つことができた。今はシーズンで最も重要な時期だ」

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝にも進出しているアーセナル。シーズンの正念場を迎え、待望のエース復帰は心強い朗報となる。