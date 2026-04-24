“同じ干支”三世代で…、札幌と横浜で歓送迎会…みんなの最新「飲み会事情」教えて！

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「みんなの飲み会事情案件 〜誰と飲みますか？飲んでますか？〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆転勤先でも送別会でも“食”を満喫

4月に札幌から横浜に転勤しました。中華街が近いので、歓迎会では中華しか食べていません。1週間の引継ぎを無事に終え、この後は札幌に戻り、明日から1週間かけて引継ぎをおこなうので頑張ります！ 送別会は北海道の食材を食べられると思うので楽しみ！（北海道 39歳 男性）

◆上司から突然の招集でお花見へ

先週、会社の上司と夜桜を見に行きました。とはいえ、ちゃんとした会ではなく、上司がお酒を買ってきてくれて公園のベンチに座りながら桜を見て飲むというものでした。いきなり誘われたので、参加者は私を含めて3人という少人数でしたが、お花見をしながら、ゆっくり話もできて楽しかったです！

ただ、2本くらい飲んだところで寒くなり、居酒屋に移動しました（笑）。会社の人とお花見なんて久々だったので、いつもの飲み会とは雰囲気が違って良かったです。予約や場所取りもないなら、来年もやりたいなと思いました！（東京都 33歳 女性）

◆“干支”つながりで三世代飲み会

私は特定の仲間にグループ名をつけて固定メンバーで飲むことが多いです。いくつかグループがあるのですが、1つは「ねずみ年の会」です。会社のねずみ年の人同士で集まった会で、私と同い年と、ひと回り下（30歳）、ひと回り上（54歳）の三世代で構成されています。会社全体の飲み会のときに、席が干支順だったことをきっかけに盛り上がり、ねずみ年だけで飲みに行ったら楽しかったので、年2回の頻度で開催されています（東京都 42歳 女性）

◆大学の同級生と久々の再会

私は先日、大学の同級生2人と飲み会をしました。その2人は社会人になってからもたまに会う仲で、大学では専門性のある学科に通い、ほとんど全員が同じ職業になったため、仕事やプライベートの話で4時間近く盛り上がりました。「また夏に会おうね〜」なんて言って別れましたが、いつもそんな感じで数年は会いません（笑）。気楽な仲間です！（東京都 30歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co