シーズンは残り5試合。優勝争いは2チームが勝ち点70で並び、得失点差まで同じという歴史的なデッドヒートの様相を見せている。

これまで首位を守り続けていたアーセナルは、19日に行われた第33節で2位のマンチェスター・シティと対戦。試合は2ー1でシティが勝利を収め、両者の勝ち点差は「3」に縮まると、1試合消化が少なかったシティは22日に降格圏のバーンリー相手に危なげなく勝利を収め、勝ち点70で両チームが並ぶことに。得失点差も「+37」で並んだ中、総得点でシティがアーセナルを「3」上回り、首位に浮上することとなった。

2003-04シーズン以来のプレミアリーグ優勝を目指すアーセナル、連覇を目指すリヴァプール、そして直近5シーズンで4度優勝しているシティが今シーズンも牽引。開幕節ではシティが首位に立つも、2節でアーセナルが首位に。3節から6節まではリヴァプールが首位に立ったが、7節以降はアーセナルが首位を守り続けていた。しかし、33試合を終えた時点でシティが逆転。シーズン終盤に驚異的な強さを見せるシティがまくる形となった。

そんなプレミアリーグも残りは5節。シティとアーセナルに絞られた中、残り5試合の対戦相手を改めて整理する。

1位：マンチェスター・シティ（勝ち点70／得失点差＋37／得点66）

第35節（A）：5/4（月） エヴァートン（10位）

第36節（H）：5/9（土） ブレントフォード（9位）

第37節（A）：5/17（日） ボーンマス（7位）

第31節（H）：未定 クリスタル・パレス（13位）

第38節（H）：5/24（日） アストン・ヴィラ（4位）

シティは、残り5試合のうちクリスタル・パレス（13位）との試合が日程未定という状況。すでに、アーセナルを決勝で下してカラバオ・カップで優勝しており、FAカップも準決勝まで勝ち上がっているため、国内3冠の可能性が残っている。

ホームではクリスタル・パレス戦を含めて3試合残っているが、対戦相手の4チームがトップハーフに。アストン・ヴィラ（4位）はチャンピオンズリーグ出場権、ボーンマス（7位）、ブレントフォード（9位）、エヴァートン（10位）はヨーロッパのカップ戦出場権を懸けた戦いとなり、シティとはいえども一筋縄ではいかない可能性がある。

この5チームとの今季対戦成績は4勝1敗。アストン・ヴィラにはアウェイで1ー0と負けているが、残りの4チームには全勝、さらに失点はボーンマス戦の「1」のみと盤石とも言える結果だ。

2位：アーセナル（勝ち点70／得失点差＋37／得点63）

第34節（H）：4/25（土） ニューカッスル（14位）

第35節（H）：5/2（土） フルアム（12位）

第36節（A）：5/10（日） ウェストハム（17位）

第37節（H）：5/17（日） バーンリー（19位）

第38節（A）：5/24（日） クリスタル・パレス（13位）

対するアーセナルは、ボトムハーフの5チームが相手。とはいえ、ニューカッスル（14位）やフルアム（12位）、そしてクリスタル・パレスと曲者が揃っている。さらに、ウェストハム（17位）は熾烈な残留争い中ということもあり、死に物狂いで勝ち点を取りに来るはずだ。アーセナルが自力で優勝を掴むには大量得点での勝利が必要であり、とにかく5連勝を目指し、シティにプレッシャーをかけ続けることが重要となるだろう。



この5チームとの今季対戦成績は5勝。シティと共に前半戦同様の結果になれば、アーセナルが再度逆転することとなる。ただ、シティと大きく異なるのはチャンピオンズリーグ（CL）で勝ち残っているということ。アトレティコ・マドリードとの準決勝が間に入ってくるということもあり、シティ以上に厳しい日程と言えそうだ。

いずれにしても最後の最後まで目が離せないことは確実。史上稀に見るデットヒートを制するのはどちらになるか、注目は必至だ。