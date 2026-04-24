千葉ロッテマリーンズは7月10日オリックス戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)を皮切りに、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」を6年連続で開催し、BLACK SUMMERユニホームを着用して全13試合を行うことを発表した。

BLACK SUMMERユニホームは2021年から着用を開始。本年は「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」をコンセプトとしているユニホームとなっている。

ボディ全体はBLACK SUMMERシリーズのキーカラーであるブラックをベースに静かな輝きをまとうクールなグラデーションを施し、光をイメージした胸の「MARINES」ロゴにはボールやスイングの軌道、選手たちの走りを表現している。

また、背番号には非日常感のあるメタリックと夏の夜を涼やかに彩る寒色グラデーションを採用し、背面の裾部分には近未来的なモチーフと遊び心のあるBLACK SUMMER WEEKのアイコンをデザインしている。

本日よりマリーンズオンラインストアにてBLACK SUMMERユニホームならびにキャップの先行予約販売を開始。

詳細につきましては球団ホームページをご確認ください。

【写真】良デザイン！今年のブラックユニフォームはこちら

[caption id="attachment_261397" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

[caption id="attachment_261396" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

【関連記事】

【了】