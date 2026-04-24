マイナビが運営する「マイナビ進学」は5月10日、高校3年生とその保護者を対象にしたイベント「年内入試スタートライブ byマイナビ進学」を新宿NSビル(東京都新宿区)などで初開催する。

年内入試スタートライブ byマイナビ進学

本イベントは、近年受験者が増加している「年内入試」により、大学進学の意思決定が高校3年生の早い時期に求められる中で、進路選択に悩む高校生とその保護者を対象に実施する、初の年内入試特化型イベントである。大学職員や、マイナビ進学アドバイザー等との交流を通じて年内入試についての理解を深め、高校生自身が前向きに受験と向き合うきっかけを提供する。

イベントは5月10日、開場13:00～終了17:00(予定)で実施する。対象は高校3年生とその保護者で、1・2年生も参加可能。参加はイベントサイトからの事前申し込み、または当日会場にて受け付ける。

なお、同イベントは宮城県仙台市でも同日開催される。そのほかの会場はイベントサイトで確認できる。

直接聞ける・具体的にわかる「入試・進路相談」

同イベントでは、年内入試の理解を深めるための各種コンテンツを用意する。

「大学個別相談コーナー」では、大学担当者に最新の入試情報や卒業後の進路についてなど、個別に質問できる。「親子で相談コーナー」では、何から考えたらよいかわからないという漠然とした悩みをはじめ、親子で抱える進路の悩みにアドバイザーが寄り添う。「進学費用相談コーナー」では、進学費用のことをファイナンシャルプランナーに聞くことができ、学校案内も参考に、より具体的なイメージを持つことができる。「年内入試在学生ブース」(東京会場のみ)では、実際に年内入試で進学した大学在学生に受験の進め方などを直接相談できる。

受験準備のヒントが得られる「年内入試講座」

受験準備に役立つ講座も実施する。「年内入試スタート講座」では、入試方式の違いから受験に向けたスケジュール、明日から準備が必要なことまで、年内入試の基礎知識をわかりやすく解説。「志望理由書・小論文ミニ講座」では、年内入試に欠かせない志望理由書・小論文の考え方の基本を伝える。

考える・試す・持ち帰る「年内入試特設コーナー」

「AI-m(エイム)体験コーナー」では、高校生が入試対策で一番苦労する自己分析を始め、面接練習・書類作成をサポートする年内入試対策サービス、AI-mの最新版を一足先に体験できる。また「資料設置コーナー」では、学校案内を持ち帰ることができる。