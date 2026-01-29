LINEヤフーが提供する調査プラットフォーム「LINEリサーチ」は、全国の15～25歳の学生を対象に、2026年の抱負やお年玉に関する調査を実施した。その結果、高校生・大学生ともに「2026年にがんばりたいこと」の1位は「勉強」となった。

2026年にがんばりたいこと、共通の1位は「勉強」

調査によると、高校生全体では「勉強」が6割弱でトップ。続いて「友だち・人間関係」「趣味」が4割台半ばで並んだ。大学生全体でも「勉強」が1位となり、「アルバイト」「自分磨き（外見・内面）」が4割台で拮抗する結果となっている。

高校生では、受験や部活動など学校生活に直結する項目の割合が高い一方、大学生では「就職活動」「アルバイト」「貯金」など、将来やお金を意識した項目が目立った。また「自分磨き（外見・内面）」は、高校生・大学生ともに女子の割合が高い傾向がみられた。

自由記述では、高校生から「将来の目標に向けて今のうちに勉強をがんばりたい」、大学生からは「就活や卒論をがんばる」「目標額まで貯金したい」といった、現実的な目標が多く寄せられている。

お年玉は「毎年もらっている」が多数派

最近3年間のお年玉経験については、高校生・大学生ともに「毎年もらっている」が最多となった。高校生では8割台半ば、大学生でも7割台半ばと高い割合を占めており、進学後もお年玉の習慣が続いている実態がうかがえる。

使い道は高校生と大学生で違いも

お年玉の使い道をみると、高校生男子では「親や家族にあずけて口座に入れてもらう」が最多。一方、女子高校生では「コスメを買う」「推し活に使う」が上位に入り、消費行動に男女差がみられた。

大学生になると、男女ともに「自分で銀行・郵便局の口座にあずける」が1位となり、資金管理を自分で行う傾向が強まっている。また、「旅行に行く」は男子大学生で3位、女子大学生でも上位に入り、行動範囲の広がりが反映された結果となった。

お年玉は現金派が依然多数

2026年にもらうとした場合の希望については、高校生・大学生、男女問わず「現金のほうがよい」が7割台を占めた。キャッシュレス決済が普及する中でも、お年玉に関しては現金志向が根強いことが明らかになっている。

※調査概要や詳細データ、グラフについてはLINEリサーチ公式の調査メディアで公開されている。