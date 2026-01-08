ジェイックは2026年1月6日、「職場の親睦を深める機会」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は2025年12月2日~12月6日、18歳~30代の正社員を対象にインターネットで実施した。

「職場の人間関係に対する考え方として、最も近いものを1つ選択してください」と質問したところ、「仕事の相談や連携に加え、雑談もできる良好な関係がいい」が78.8%、「仕事の相談や連携は気軽にしたいが、雑談・プライベート交流は不要」が11.0%、「プライベートでも付き合える友人・仲間を見つけたい」が7.6%、「プライベートと完全に分け、業務上最低限の連絡のみがいい」が2.6%となった。

職場の人間関係に対する考え方

「職場の上司や同僚との親睦を深める機会として、魅力を感じるものを1つ選択してください。(費用は会社負担とします)」と質問したところ、「お酒を飲みながら交流する『夜の飲み会』」が48.2%、「すべて同じくらい魅力を感じる」が15.3%、「勤務時間内に開催される『昼のランチ会』」が11.9%、「すべて参加したいと思わない」が10.2%、「共通の趣味を持つ人が集まる『部活動・サークル活動』」が7.6%、「勤務時間内に開催される、スポーツやゲームなどのチームビルディング企画」が5.1%、「勤務地など場所を問わず参加できる『オンラインでの雑談会』」が1.7%となった。

親睦を深める機会として魅力を感じるもの

「お酒を飲みながら交流する『夜の飲み会』」の回答理由を一部紹介する。

・親睦を深め、腹を割って話せる関係になっていると感じているから

・先輩方のいつもとは違う一面を見ることでより親しみを感じ、仕事においても話しかけやすくなるから

・職場の空気より緩くコミュニケーションが取れるから

・仕事の話じゃなく、仕事中はあまり話さないプライベートの話をすることで、飲み会を楽しめるから

「飲み会やランチ会といった職場の交流について、あなたが感じるメリットは何ですか?あてはまるものをすべて選択してください」と質問したところ、「普段は話す機会が少ない人とコミュニケーションがとれる」が70.3%、「相手の意外な一面を知ることができる」が65.3%、「業務に関する情報交換や相談が気軽にできる」が49.2%、「チームの一体感や連帯感が高まる」が39.0%、「仕事の悩みやストレスの解消につながる」が33.9%、「仕事へのモチベーションが上がる」が23.7%、「その他」が1.7%となった。

「その他」の自由記述では、「ご飯を奢っていただける」といった回答も寄せられた。

職場の交流で感じるメリット

「これまでの職場の親睦会で『これは楽しかった!』『参加して良かった!』と感じた、最も印象に残っているエピソードを教えてください。」と質問したところ、以下のような回答が寄せられた。

・仕事の話だけでなく先輩方の趣味のお話などもお聞きすることができて楽しかった

・月1で懇親会があり、その度にあまり交流のない方と話すことができるので、ありがたい

・年末に向けての決起会であまり話したことの無い人と話せて、それ以降話せる人が増えた

・普段オンライン会議でしか会わなかった隣県のオフィスの人と対面で話ができた

・普段会ったり話したりしない上司や部署の方と話せて嬉しい。MBTIや恋愛タイプ診断などの話で盛り上がる

「これまでの職場の親睦会で『これは辛かった』『参加して嫌だった』と感じた、最も印象に残っているエピソードを教えてください。」と質問したところ、以下のような回答が寄せられた。

・興味のない話を長々と聞かされた

・興味のない話で盛り上がっていた

・年齢が離れすぎて、話に入れない

・他部署の人が多く初対面の人も大勢いる親睦会は、顔と名前が一致しないのでコミュニケーションに苦労した