サイボクは5月2日～6日、創業80周年を記念したお客様感謝祭「とこトンまつり」を開催する。
期間中は、埼玉県日高市の本社敷地内を舞台に、家族で一日中楽しめる多彩なコンテンツを用意する。
大道芸や音楽、ダンスが楽しめる特別ステージが会場を盛り上げる。また、新鮮な豚肉グルメや地元野菜の詰め放題など、同社ならではの食のイベントが充実。敷地内には、日帰り天然温泉やアスレチックも併設している。
人気のキャラクタースポットや顔ハメ看板などで記念撮影もできる。
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