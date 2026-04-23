今日の運勢 4月24日（金）12星座占いランキング第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月24日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月24日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？主役のタイミング到来。これまで積み上げてきたことを堂々と発表することで、大きな評価とチャンスが巡ってきます。遠慮せず自分を打ち出すほど運気が上昇。魅せる意識が成功を引き寄せます。運命的な導きに乗れる時。直感的に「これだ」と感じたことは迷わず挑戦を。大きく打ち出すことで一気にステージが変わる可能性があります。未来につながる発展の流れに乗れる絶好のタイミングです。自己表現の勢いが増す時。自分の能力や実績をしっかりアピールすることで、新しいチャンスが広がります。少し大げさなくらいがちょうどいい日。遠慮せず前に出ることで評価が高まります。人とのつながりが拡大するタイミング。交流の場に出ることで、新しいご縁やチャンスが舞い込みます。バランスを取りながらも、自分の魅力をしっかり伝えることが運気アップの鍵に。新しいアイデアや発想が形になる時。これまでの枠を超えた表現や発信が評価されやすくなります。独自性を大切にすることで、思いがけない広がりとチャンスにつながります。情報発信が鍵となる日。自分の考えや経験を言葉にして伝えることで、共感やチャンスが広がります。軽やかに動きながらも、今までの積み重ねを活かすことで結果につながります。これまで積み上げてきたものを見直し、次にどう活かすかを考えるタイミング。無理に表に出るよりも、内側を整えることで次の飛躍につながります。深い洞察が未来の武器に。細かい部分の見直しが必要な時。完成度を高めることで、後から大きな評価につながります。今は派手さよりも質を重視し、土台を整えることが運気アップのポイントです。これまでの集大成を迎える流れ。続けてきたことをまとめたり、形にしたりすることで一区切りつきます。変化の前段階でもあるため、執着を手放すことで次の可能性が開けていきます。外に向かうエネルギーに少し疲れやすい時。無理に人に合わせるよりも、自分の安心できる場所でエネルギーを整えることが大切です。内側を満たすことで自然と流れが戻ります。社会的なプレッシャーを感じやすいタイミング。結果を出そうと焦るよりも、自分のペースを取り戻すことが重要です。今は準備期間と捉え、着実に力を蓄えることが未来の成功につながります。理想と現実のギャップを感じやすい日。無理に大きく動こうとせず、小さな現実的な一歩を意識することが大切です。地に足をつけることで、徐々に流れが整っていきます。4月24日、獅子座上弦の月は「魅せる決断」のタイミング。26日から本格化する変化へ向けてこれまで積み上げたものを堂々と表現し、次のステージへ進む決断に最適！遠慮を手放して思い切って自分を打ち出せばチャンスが拡大しますよ！■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai