西武は23日、7月22日(水)～26日(日)の5試合を、ファッションブランドVARZAR(バザール)とコラボレーションした「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催すると発表した。

4月24日(金)から始まるチケット販売を前に、元カントリーガールズで小関竜也ファーム監督の長女・小関舞さん、元モーニング娘。の譜久村聖さん、森戸知沙希さんがアンバサダーに就任することが決定し、3人を起用したメインビジュアルを本日公開した。

7月25日のソフトバンク戦で来場者全員に配布する「VARZAR×LIONSコラボレーションユニフォーム」のほか、現在販売中のコラボグッズを身につけ、自分の好きなスタイルで野球観戦やグルメを楽しむ姿が印象的なビジュアルに仕上げた。

なお、小関さんと森戸さんは7月23日の日本ハム戦のセレモニアルピッチに登場するほか、試合前のミニライブでは、昨年12月にリリースしたコラボレーションシングルを披露する。

▼ 小関舞さん コメント

「こんにちは！小関舞です。VARZAR×LIONSコラボレーションシリーズのメインビジュアルを担当させてもらうことになりました！小さいころからずっと応援していた大好きなライオンズなので、とてもうれしいです。父にもセレモニアルピッチのコツを聞いておこうと思います。皆さんに会えるのを楽しみにしています！」

▼ 森戸知沙希さん コメント

「ライオンズファンの皆さん、初めまして。今回着用させてもらったVARZARとのコラボレーションユニフォーム、とってもかわいくて私もお気に入りです。野球場には女の子も楽しめるグルメやグッズがたくさんあるなと思いました！7月23日(木)には、セレモニアルピッチにも挑戦するので、たくさん練習したいと思います！ベルーナドームでお待ちしています」