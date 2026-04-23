ブライトンのイングランド代表FWダニー・ウェルベックがキチェルシー戦で今季プレミアリーグ13ゴール目を記録し、同クラブの選手によるプレミアリーグでのシーズン最多得点記録に並んだ。

ブライトンは21日、プレミアリーグ第34節でチェルシーに3－0で勝利してリーグ6位に浮上。チャンピオンズリーグ（CL）出場圏の5位リヴァプールと勝ち点差を「5」とした。

この試合でチーム3点目となるゴールを決めたウェルベックは、今季のリーグ戦で13ゴール目を記録。またデータサイト『Opta』によると、元イングランド人FWのグレン・マレー氏が2018－19シーズンに記録したブライトンの選手によるプレミアリーグのシーズン最多得点記録に並んだという。なお、ウェルベックは昨季にも自身のキャリアハイを更新するリーグ戦10得点を記録しており、30代にしてさらなる成長を見せている。

チェルシー戦後、ウェルベックはイギリスメディア『スカイスポーツ』のインタビューでチェルシー戦を振り返り、「全員が本当にすばらしかったと思う。一人ひとりがデュエルに勝ち、ボールを奪い、セカンドボールに食らいついていた。本当にいい、力強いパフォーマンスだったよ」とチームメイトの戦いぶりを称え、「3得点とクリーンシートを達成できてよかった。ポジティブな結果を残せたし、シーズン終盤の数試合に向けて、いい状態で臨める状態が整ったと思う」と今後の戦いに向けて意気込みを述べた。

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