ＤｅＮＡが1点差で阪神に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは竹田祐が4回1失点の好投（3安打2奪三振）、阪神の茨木秀俊は4回2/3回5失点 得点経過： 1回裏：ＤｅＮＡが4点を追加 2回表：阪神が1点を追加 3回表：阪神が4点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの佐野恵太が1本塁打、3打点、2得点の活躍、ＤｅＮＡの戸柱恭孝が2打点の活躍、ＤｅＮＡの度会隆輝が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 20 14 6 0 .700 -
2 阪神 21 14 7 0 .667 0
3 巨人 20 11 9 0 .550 3
4 DeNA 19 9 10 0 .474 4
5 広島 18 7 11 0 .389 6
6 中日 20 4 16 0 .200 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 21 12 9 0 .571 -
1 オリックス 21 12 9 0 .571 -
3 楽天 21 11 9 1 .550 0
4 日本ハム 21 10 11 0 .476 2
5 西武 22 9 12 1 .429 3
6 ロッテ 22 9 13 0 .409 3