リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督は来シーズンも続投する可能性が高いようだ。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

長期政権を築いたユルゲン・クロップ前監督の後を引き継ぎ、就任初年度でプレミアリーグを制覇したスロット監督。しかし、総額4億ポンド（約861億円）以上を費やす超大型補強を敢行した迎えた今シーズンは序盤から不安定な戦いが続き、残り5節となったプレミアリーグでは首位アーセナルに「15」ポイント差をつけられ連覇は絶望的に。チャンピオンズリーグ（CL）、カラバオ・カップ、FAカップからも敗退し、無冠が決定的となっている。

全公式戦を通じて17敗を喫するなど、開幕前の大きな期待とは裏腹に不本意なシーズンを過ごしているリヴァプールだが、現時点で指揮官交代に踏み切る可能性は低い模様。報道によると、来シーズンのCL出場権獲得の目処が立っていることから、首脳陣はスロット監督を続投させる方針だという。スロット監督の現行契約は2027年6月末までとなっており、来る2026－27シーズンが契約最終年となる。

スロット監督の進退の大きな判断材料となっている来シーズンのCL出場権だが、プレミアリーグは今シーズンの成績によって最低5枠を獲得。リヴァプールは第33節終了時点で勝ち点「55」の5位につけており、ともに1試合消化の多い6位ブライトンに暫定「5」ポイント差、7位チェルシーに暫定「7」ポイント差をつけている。残り5試合の対戦相手はクリスタル・パレス、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、アストン・ヴィラ、ブレントフォードだ。

なお、リヴァプールは今夏の移籍市場にて、退団するエジプト代表FWモハメド・サラーの後釜となるアタッカーを含め複数ポジションの補強を検討しているとのこと。スロット監督は「夏は大きな挑戦の時期だ。何度も言ってきたように未来は非常に明るい。優秀な選手が去った後、新たな選手を獲得できれば尚更だ」と語っているが、同時に「選手を獲得するためには選手を売却しなければならない」とも強調している。

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