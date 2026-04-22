スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は22日、FIFAワールドカップ2026のオフィシャルアンセムを『ORANGE RANGE』が書き下ろしすることを発表した。

日本時間6月12日（金）に開幕するアメリカ、メキシコ、カナダの北中米3カ国で共催となる今夏のW杯は全104試合がDAZNでライブ配信される。DAZNでは、先週よりW杯に向けたストーリーの大切な「顔」となる人物を発表しているが、今回はその第四弾として大会の熱狂を全国、全世代へと拡げていくために、『ORANGE RANGE』に独自のアンセムを書き下ろしてもらうことを明らかにした。

なお、今年が結成25周年イヤーとなる『ORANGE RANGE』は、FIFAワールドカップ2006のドイツ大会では「チャンピオーネ」がNHKテーマソングになっており、20年の時を超え再び日本中を巻き込む“世界最大の祭典”を旗振りすることになった。

テーマは「ド派手にいこう！」で、2006年の熱狂を知る「平成レンジ世代」を起点に、あらゆる世代、リアルとネットの垣根を越えて、観る者すべてを一つにする情熱のメロディーを紡ぐ模様で、全104試合にわたる世界最大の祭典を全力で盛り上げるための“ある壮大な仕掛け”を準備していることが伝えられている。

DAZNのFIFAワールドカップ2026アンセムアーティストに就任した『ORANGE RANGE』は、代表してHIROKIが以下のように意気込みのコメントを発表している。

「“世界最大の祭典”であるワールドカップに、楽曲を通して応援できる事を本当に光栄に思います。今回のアンセムには、聴いた瞬間に気持ちが高まり、自然と声を上げたくなるようなエネルギーを詰め込みました。『ド派手にいこう！』という言葉に込めたのは、遠慮なんていらない、この瞬間を全力で楽しもうというメッセージです。

「日本中、そして世界中のみんなとこの熱を共有できたら嬉しいです。一緒に最高の祭りを作りましょう！ 高揚感から生まれる一体感。1000％のパワーを送りましょう！」