個人向け国債の「変動10年」は、10年満期の変動金利型商品で、適用利率が半年ごとに見直されます。簡単に言うと、「世の中の金利に合わせて、自分の受け取る利息も変わる」商品です。国が発行する債券であり、元本割れしにくい安全性の高い商品です。

◆個人向け国債・変動10のメリットとは？将来の金利上昇に備えられる？

個人向け国債の変動10年は、金利が上がったときに有利になる点が最大の特徴です。

例えば、現在のように適度なインフレが進んだり、中央銀行が利上げを行ったりすると、市場金利は上昇しますが、それに合わせて受け取る利息も増えていきます。そのため、将来の金利上昇に備えたい人にとっては安心感があります。また、最低金利が設定されているため、極端に利息がゼロに近づくことはありません。

一方、金利が下がると当然ながら利息は減ってしまいます。固定金利型のように利回りが確定しているわけではないため、将来どれくらいの利息がもらえるかははっきりしません。また、金利が上昇するまでには時間がかかることもあり、短期間で大きな利益を得るような商品ではありません。途中解約については固定型と同じで、直前2回分の利子が差し引かれます。

今後の市場環境としては、物価上昇が続き、金利が徐々に上がっていくような局面では、変動金利型のメリットが発揮されやすくなります。日本でも長く続いた低金利からの転換が意識されている中では、有力な選択肢といえるでしょう。一方、景気が悪化して再び金利が下がる状況となった場合には、受け取る利息も減少します。

このように、変動金利型は「金利上昇に備える商品」と考えると分かりやすいです。将来の金利動向が読みにくい場合には、固定型と組み合わせて保有することで、バランスよくリスクを分散することも有効な考え方です。

◇個人向け国債・変動10の商品情報

・満期：10年

・金利：変動金利（半年ごとに見直し、最低金利0.05％保証）

・購入単位：1万円から（1万円単位）

・発行：毎月発行（発行日は毎月15日前後）

・中途換金の要件：発行から1年経過後に可能（直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる）

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）