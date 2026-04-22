◆低めチェンジアップを完璧に捉える！

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、敵地チェイス・フィールドでのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でスタメン出場。2回の第2打席に4試合連発となる9号ソロを放った。

無死一塁だった初回の第1打席はラッキーな内野安打で4試合連続安打をマーク。相手の先発右腕・ケリーのチェンジアップを弾き返したゴロは三塁・アレナドに捕球されるも、グラブ内のポケットにボールが挟まってしまい、ゴールドグラブ賞10度受賞の名手はどこにも投げることができなかった。そのあと、4番・モンゴメリーの先制2点適時二塁打で生還。得点も4試合連続となった。

2回の第2打席は一死無走者でケリーと再び対峙。2ボール1ストライク後の低めチェンジアップを完璧に捉えた打球は、速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）、角度30度で右翼席中段に着弾。村上は悠然とスタンドインを見届け、ゆっくりと一塁へ歩を進めた。

これで17日（同18日）のアスレチックス戦から渡米後初となる4試合連続本塁打をマーク。9本塁打はヤンキースの主砲・ジャッジと並ぶア・リーグ2位で、10本塁打で同1位のアストロズ・アルバレスに1本差に迫った。