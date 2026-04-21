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ロサンゼルス・ドジャースに、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する可能性が浮上している。タイガースが低迷を続ければ、契約最終年を迎えているスクバルのシーズン途中での放出が一気に現実味を帯びるかもしれない。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。

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2度のサイ・ヤング賞に輝いたスクバルは、タイガースと大きな隔たりを抱えたまま契約交渉を続けているという。その差額は推定で2億5000万ドル（約397.2億円）近くに達する可能性があるとされており、前例のない規模の溝が生じているようだ。

タイガースはオフの時点で、すでにスクバル流出の可能性をある程度想定していたとも見られている。球団はフランバー・バルデス投手と3年1億1500万ドル（約182.7億円）で契約しており、エース退団後の備えを進めていた可能性がある。

スクバルが放出となった際の移籍先としては、ドジャースが挙げられている。大谷翔平選手や山本由伸投手らと先発ローテーションを組めれば、ワールドシリーズ3連覇へ向けた本命としての立場をさらに強固にするだろう。

注目の集まるスクバルの動向についてクックストン氏は「彼の今季の年俸は3200万ドル（約50.8億円）で、リーグ内の巨額契約に比べれば控えめだ。ドジャースはシーズン終了前に彼との契約延長を検討することもできる。そのことを考えれば、大型トレードは容易になるだろう」と言及した。

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